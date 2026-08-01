Врач Врублевский рассказал, как снизить риск баротравмы при перелете

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Авиаперелеты во время насморка и при проявлении других признаков острого инфекционного процесса не рекомендуются, так как могут спровоцировать осложнения. Об этом рассказал ТАСС ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Александр Врублевский.
«При любом проявлении острого инфекционного процесса врач рекомендует домашний режим, который решает две главные задачи: обезопасить людей от потенциального заражения, которое может произойти при контакте с болеющим, и обезопасить самого болеющего от затяжного течения заболевания и развития осложнений. Соответственно, домашний режим в том числе исключает перелеты», — сказал Врублевский.
Он пояснил, что при насморке отечность слизистой с полости носа может распространиться на евстахиеву трубу, которая уравнивает давление с внутренней стороны барабанной перепонки, из-за этого возникнет не только заложенность носа, но и заложенность ушей. В такой ситуации возрастает риск баротравмы.
Врублевский отметил, что, если подобные явления застали человека уже на борту, то рекомендуется делать глотки и зевки с открытым ртом, использовать жевательную резинку. Из лекарственных средств в такой ситуации применяются капли через нос — ксилометазолин или оксиметазолин. При первой возможности рекомендуется очный осмотр врача.