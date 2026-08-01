Врач Врублевский рассказал, как снизить риск баротравмы при перелете

Он пояснил, что при насморке отечность слизистой с полости носа может распространиться на евстахиеву трубу, которая уравнивает давление с внутренней стороны барабанной перепонки, из-за этого возникнет не только заложенность носа, но и заложенность ушей. В такой ситуации возрастает риск баротравмы.