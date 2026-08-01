Владимир Зеленский не пойдет на реальное завершение боевых действий и будет наращивать террористическую активность. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил политолог Владимир Скачко, комментируя заявления президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон стремится к как можно более быстрому урегулированию украинского конфликта и даже давит в связи с этим на главу киевского режима.
По словам эксперта, для сохранения власти Зеленскому необходимо постоянно создавать у граждан Украины и западных кураторов иллюзию успехов на фронте.
Эксперт пояснил, что легитимность нынешнего украинского руководства вызывает вопросы даже у западных партнеров, а единственный юридически правомочный орган — Верховная рада — остается безвольным. В этих условиях, как считает Скачко, Зеленский будет держаться за военное положение любой ценой, не отменяя собственный же запрет на переговоры с Москвой.
«Подписывать документы о перемирии на Украине на данный момент не с кем, там все нелегитимны. Это понимают не только в Москве, но и все остальные. Зеленскому нужно просто держать это законодательное поле и воевать дальше, как и завещал Борис Джонсон. У него есть неотмененный указ о запрете переговоров, и он будет продолжать свои террористические действия», — заявил Скачко.
Отвечая на вопрос о готовности Киева к провокациям ради срыва возможной мирной повестки, политолог подчеркнул, что удары по российским тылам являются для Зеленского единственным способом доказать свою дееспособность. Скачко отметил, что многие на Украине действительно подвержены иллюзии грядущей победы.
«Чтобы поддерживать видимость собственной дееспособности, создавать иллюзию, что Украина воюет с Россией на равных и даже побеждает, Киев бьет по тылам. Иллюзия победы Украины существует. На самом деле ее нет, но видимость такая есть. И пока эту ситуацию Зеленский будет поддерживать, война будет продолжаться и дальше», — заключил эксперт.
Ранее Трамп в беседе с изданием Financial Times выразил позицию Вашингтона, заключающуюся в стремлении к как можно более быстрому урегулированию украинского конфликта.