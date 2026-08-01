«Подписывать документы о перемирии на Украине на данный момент не с кем, там все нелегитимны. Это понимают не только в Москве, но и все остальные. Зеленскому нужно просто держать это законодательное поле и воевать дальше, как и завещал Борис Джонсон. У него есть неотмененный указ о запрете переговоров, и он будет продолжать свои террористические действия», — заявил Скачко.