Народный ВПК приблизит окончание СВО: главная новость 1 августа

Герой России Владислав Головин обратил внимание на то, что малые предприятия и волонтерские мастерские, выпускающие всё: от маскировочных сетей до беспилотников, — вносят существенный вклад в обеспечение подразделений на передовой. Он отметил, что для поддержки этих небольших производств необходимо создать единую систему на федеральном уровне.
В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Алексей Анпилогов подчеркнул, что народный ВПК — это инициатива, идущая от граждан, которые искренне хотят поддержать военнослужащих. По его словам, хорошим подспорьем для организации оперативной обратной связи мог бы стать специализированный портал.
«В некоторых странах есть такие порталы. Они позволяют подразделениям выставлять запросы, а аккредитованным поставщикам — оперативно реагировать на них. Система полузакрытая, чтобы избежать внешнего вмешательства, но внутри неё соблюдается максимальная открытость для ускорения обработки запросов», — объяснил военный эксперт.
Он добавил, что создание такой системы в России будет способствовать реализации инициатив граждан и обеспечению военнослужащих необходимой на передовой продукцией.
«Портал поможет ускорить распространение информации и обеспечить оперативное появление новинок на линии боевого соприкосновения», — подчеркнул Анпилогов.
Термин «народный ВПК» возник в 2023 году. Так называют неофициальное производство военной техники, экипировки и средств защиты, организованное волонтерами, учеными и малыми предприятиями за собственный счет или на пожертвования. В основном они производят FPV-дроны, системы РЭБ, маскировочные сети и элементы бронезащиты. По оценкам экспертов, в 2024 году силами НКО и малых цехов изготовлено более 200 тыс. маскировочных сетей и десятки тысяч FPV-дронов.