Народный ВПК приблизит окончание СВО: главная новость 1 августа

Термин «народный ВПК» возник в 2023 году. Так называют неофициальное производство военной техники, экипировки и средств защиты, организованное волонтерами, учеными и малыми предприятиями за собственный счет или на пожертвования. В основном они производят FPV-дроны, системы РЭБ, маскировочные сети и элементы бронезащиты. По оценкам экспертов, в 2024 году силами НКО и малых цехов изготовлено более 200 тыс. маскировочных сетей и десятки тысяч FPV-дронов.