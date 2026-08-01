В Прикамье отправился первый «Вишерский экспресс»

На маршруте предусмотрены остановки у камня Говорливый, прогулка к Свято-Троицкой церкви, купание и фотосессия на «ряжах» в Вишере. У камня Ветлана участники сплава в полной тишине с выключенными моторами катамаранов насладятся видами скалы-исполина. Завершит сплав восхождение на гору по новой комфортной экотропе и фотостоп на фоне камня Полюд и бескрайней тайги.