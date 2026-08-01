В Красноярском крае проведут викторину, посвященную Году единства народов России

В Красноярском крае с 18 по 20 сентября пройдет просветительская викторина (18+), посвященная Году единства народов России, объявленному президентом Владимиром Путиным. Решение о ее проведении приняли на заседании совета Красноярского регионального отделения Ассоциации юристов России. Главная цель викторины — просветительская. Это не экзамен, поэтому участники могут пользоваться любыми источниками информации. Нам важно, чтобы жители края больше узнали о людях, традициях и народах, которые живут на нашей территории, — отметила председатель совета Красноярского регионального отделения Ассоциации юристов России Светлана Зылевич. Как рассказали организаторы, участникам предстоит ответить на пять вопросов, посвященных истории, культуре и традициям народов, проживающих на территории Красноярского края. Проект призван повысить интерес жителей к истории региона и его культурному наследию. Принять участие смогут все желающие старше 18 лет. Ассоциация по традиции обратилась к главам территорий и крупным предприятиям для помощи в распространении бланков, — уточнила Светлана Зылевич. Что требуется для участия? С 18 по 20 сентября получить вблизи участков для голосования бланк викторины с вопросами. Выбрать ответы, которые, как вы считаете, верные. В эти даты бланк с вашими ответами передать активисту викторины. Они отсканируют код на бланке с вопросами и оставят его у себя для розыгрыша подарков, а отрывная часть останется у участника. Смотреть эфир краевого телеканала «Енисей» 19, 20 и 22 сентября, где будет проходить розыгрыш. Для получения выигрыша предъявить отрывную часть бланка. Организаторы рекомендуют указывать номер телефона при заполнении бланка, чтобы с победителями можно было оперативно связаться. Добавим, что в этом году для участников подготовили три квартиры, шесть автомобилей, а также 90 смартфонов, 90 умных часов, 90 умных колонок и 90 комплектов беспроводных наушников. Получить подробную информацию об условиях участия, сроках проведения и результатах викторины можно будет на сайте викторина2026.рф, который начнет работу 1 августа, а также по телефону горячей линии 8 800 100−14−24.