Эхо прошлогоднего ДТП: хабаровский перевозчик выплатит ребенку компенсацию за травму

Железнодорожный районный суд города Хабаровска взыскал компенсацию морального вреда с компании, которая организовывала перевозку детей. Иск был подан прокурором района в интересах несовершеннолетней девочки, пострадавшей в аварии летом 2025 года, сообщает пресс-служба судов Хабаровского края.
«Судом установлено, что в июне 2025 года ООО на основании договора, заключенного с начальником оздоровительного лагеря “Орлята”, осуществляло перевозку группы детей. В нарушение условий договора ответчик без письменного согласования произвел замену автобуса Kia Granbird на автобус Hyundai Aero Town», — говорится в сообщении.
В районе села Воронежское-2 транспортное средство сошло с дороги и опрокинулось в кювет из-за неудовлетворительного технического состояния. В результате аварии травмы получили 29 детей и трое сопровождающих. Пострадавшая девочка 2016 года рождения получила автотравму коленного сустава. По факту произошедшего следственные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Суд признал вину организации. Выяснилось, что замена автобуса без согласования и выпуск неисправной техники на линию напрямую привели к травмам ребенка. С учетом степени тяжести вреда здоровью и статуса ответчика как малого предприятия, компанию обязали выплатить пострадавшей 90 тысяч рублей.
Перевозчик пытался оспорить решение в апелляции и просил снизить сумму до 50 тысяч рублей, однако вышестоящая инстанция оставила приговор без изменений.