Эхо прошлогоднего ДТП: хабаровский перевозчик выплатит ребенку компенсацию за травму

В районе села Воронежское-2 транспортное средство сошло с дороги и опрокинулось в кювет из-за неудовлетворительного технического состояния. В результате аварии травмы получили 29 детей и трое сопровождающих. Пострадавшая девочка 2016 года рождения получила автотравму коленного сустава. По факту произошедшего следственные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.