Нынешнего главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Михаила Драпатого в скором времени могут отправить в отставку, сделав его «козлом отпущения» за неудачи на фронте. Такой прогноз в эксклюзивном интервью aif.ru озвучил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.
По его словам, украинское военно-политическое руководство ищет виновного в тяжёлой ситуации на донецком направлении, где российские войска вплотную приблизились к ключевым городам Донбасса. Наиболее вероятной кандидатурой на увольнение, считает эксперт, станет именно Драпатый.
«Очередным козлом отпущения будет Драпатый. Вот как это случилось с Сырским — уж как старался, все штаны порвал, но ничего не вышло. Думаю, что после неудачи, особенно на донецком направлении, найдут какого-нибудь ещё одного, шибко продвинутого. В этом плане Залужный легко отделался, можно сказать», — заявил Дандыкин.
Военный эксперт выразил уверенность, что усилия Драпатого по стабилизации фронта не приносут желаемых результатов.
«Укрепления в степи они создать не смогут. Сейчас реально российские бойцы вышли на Доброполье, к Дружковке — на некоторых участках буквально в двух-четырёх километрах от Славянска и Краматорска. Это очень серьёзно», — подчеркнул Дандыкин, описывая критическое положение украинской обороны в регионе.
Военный эксперт отметил, что отставка Драпатого станет очередной попыткой киевского руководства списать военные провалы на одного человека, однако, по его убеждению, кадровые перестановки уже не способны переломить ход боевых действий на земле.
Ранее на Украине рассказали о первом конфликте главкома и «полков Сырского».