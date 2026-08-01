Черная метка для Драпатого: главкому ВСУ пообещали страшную участь

«Очередным козлом отпущения будет Драпатый. Вот как это случилось с Сырским — уж как старался, все штаны порвал, но ничего не вышло. Думаю, что после неудачи, особенно на донецком направлении, найдут какого-нибудь ещё одного, шибко продвинутого. В этом плане Залужный легко отделался, можно сказать», — заявил Дандыкин.