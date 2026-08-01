Вашингтонский Зеркальный пруд испортил подрядчик, а не вандалы

Напомним, в апреле Трамп распорядился провести ремонт водоема, изменив цвет дна на «синий флаг США». Однако уже через несколько дней после завершения работ вода приобрела зеленый оттенок, что потребовало дополнительного вмешательства. Тогда американский лидер обвинил в случившемся бывшего члена олимпийской сборной США по гребному слалому Дэвида Херна. Спортсмену грозило до десяти лет тюремного заключения.