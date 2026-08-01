Вашингтонский Зеркальный пруд испортил подрядчик, а не вандалы

Американское Министерство юстиции официально признало, что повреждение Зеркального пруда в столице США произошло из-за действий подрядчика. Как следует из судебных документов, причиной инцидента стала некачественная установка покрытия, а не умышленные действия третьих лиц, о чем ранее заявлял президент США Дональд Трамп.
Напомним, в апреле Трамп распорядился провести ремонт водоема, изменив цвет дна на «синий флаг США». Однако уже через несколько дней после завершения работ вода приобрела зеленый оттенок, что потребовало дополнительного вмешательства. Тогда американский лидер обвинил в случившемся бывшего члена олимпийской сборной США по гребному слалому Дэвида Херна. Спортсмену грозило до десяти лет тюремного заключения.
В ходатайстве Минюста уточняется, что брак был допущен подрядчиком Atlantic Industrial Coatings (AIC). Отмечается, что к нарушению технологии привела спешка, вызванная желанием завершить объект к празднованию 250-летия Америки. В связи с новыми обстоятельствами ведомство направило в суд запрос о прекращении уголовного преследования Херна.
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