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В Госдуме рассказали о льготах для работающих пенсионеров

Говырин: работающие пенсионеры могут получить дополнительный отпуск.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Работающие пенсионеры в России сохраняют многие льготы, включая оплачиваемые дни для диспансеризации, дополнительный отпуск и налоговые вычеты, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»).

«Работающий пенсионер в России сохраняет многие льготы, хотя их набор зависит от вида пенсии, возраста, региона, дохода и дополнительных статусов», — сказал Говырин.

По его словам, одна из гарантий связана с диспансеризацией: получатель пенсии по старости или за выслугу лет может раз в год взять два оплачиваемых рабочих дня для обследования. Даты, как уточнил депутат, согласовываются с работодателем, за сотрудником сохраняются место и средний заработок.

«Пенсионер по старости также вправе ежегодно получить до 14 календарных дней отпуска без сохранения зарплаты. Работодатель обязан предоставить их по письменному заявлению», — добавил Говырин.

Он напомнил, что страховая пенсия продолжает выплачиваться и во время работы, и с 2025 года работающим пенсионерам снова проводят ежегодную индексацию, а с августа пенсию дополнительно пересчитывают с учетом страховых взносов за предыдущий год. Размер прибавки зависит от официальной зарплаты и числа начисленных пенсионных коэффициентов, пояснил парламентарий.

«После увольнения учитываются индексации, пропущенные в 2016—2024 годах, и увеличиваются ежемесячные выплаты. Социальная доплата до прожиточного минимума во время официальной работы обычно прекращается. Социальная пенсия по старости в период такой занятости тоже не выплачивается», — рассказал Говырин.

Депутат подчеркнул, что трудоустройство не отменяет федеральные налоговые льготы: можно освободить от налога по одному объекту каждого вида, например квартиру, жилой дом и гараж.

Он также рассказал, что по земельному налогу действует вычет на шесть соток одного участка, а единой льготы по транспортному налогу для всей страны нет — условия устанавливает регион.

Зарплата же, по его словам, облагается налогом на общих основаниях, поэтому работающий пенсионер может получать вычеты за лечение, обучение, покупку жилья и проценты по ипотеке.

«С коммунальными платежами ситуация зависит от места проживания и дохода семьи. Общей федеральной скидки на всю квитанцию для всех пенсионеров нет. При высокой доле расходов на жилье можно оформить субсидию, причем в расчет войдут пенсия, зарплата и другие доходы семьи. Порог расходов, норматив площади и порядок расчета устанавливает субъект РФ», — пояснил он.

Говырин добавил, что компенсация взносов на капитальный ремонт после 70 и 80 лет обычно рассчитана на неработающих собственников, поэтому официальная занятость часто исключает такую выплату.

«Скидки на проезд, зубопротезирование, лекарства, телефон и отдельные коммунальные услуги зависят от региона либо дополнительного статуса, например инвалидности или звания ветерана. Полный набор льгот всегда проверяют по месту регистрации, виду пенсии и составу семьи», — подытожил политик.

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