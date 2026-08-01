В Госдуме рассказали о льготах для работающих пенсионеров

По его словам, одна из гарантий связана с диспансеризацией: получатель пенсии по старости или за выслугу лет может раз в год взять два оплачиваемых рабочих дня для обследования. Даты, как уточнил депутат, согласовываются с работодателем, за сотрудником сохраняются место и средний заработок.