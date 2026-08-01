Две улицы Иркутска перекроют из-за празднования Дня ВДВ 2 августа

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, будет ограничен проезд по улице Чкалова на всём её протяжении — дорогу перекроют в 11:30 и вновь откроют для движения в 12:10. Чуть раньше закроют для проезда бульвар Гагарина на отрезке от Чкалова до Карла Маркса. Здесь нельзя будет проехать на машине с 10:00 до 12:40.