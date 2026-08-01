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Две улицы Иркутска перекроют из-за празднования Дня ВДВ 2 августа

2 августа в связи с празднованием Дня ВДВ в столице Приангарья временно перекроют проезд по двум улицам Правобережного округа.

Источник: Аргументы и факты

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, будет ограничен проезд по улице Чкалова на всём её протяжении — дорогу перекроют в 11:30 и вновь откроют для движения в 12:10. Чуть раньше закроют для проезда бульвар Гагарина на отрезке от Чкалова до Карла Маркса. Здесь нельзя будет проехать на машине с 10:00 до 12:40.

День ВДВ в Иркутске, как всегда, отпразднуют широко. В 11:00 у Вечного огня пройдёт торжественный митинг после чего десантники праздничным шествием пройдут до площади у памятника Александру III. Здесь пройдёт праздничная программа, которая стартует в 12:00 и будет включать показательные выступления, конкурсы и спортивные состязания. Также будет работать полевая кухня.