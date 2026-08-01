Туристы меняют формат отдыха в Турции: что заставляет отказаться от отелей

Подорожание отдыха в Турции вызвало массовый отказ туристов от традиционных отелей в пользу апартаментов и частных домов. Об этом сообщила представитель туриндустрии Дениз Кашыр.
«Повышение расходов на проживание, транспорт и отдых заставляет туристов искать более экономичные варианты. Спрос на отдых не исчезает, он лишь меняет формат», — сказала она для РИА Новости.
Кашыр уточнила, что путешественники все чаще выбирают более доступное жилье, позволяющее сократить расходы. По ее словам, часть туристов предпочитает останавливаться у родственников и друзей.
Ранее KP.RU сообщал, что наиболее финансово привлекательными для отпуска будут март, июль, август, сентябрь и декабрь. Юрист Александр Южалин отметил, что благодаря большему числу рабочих дней месяцы позволяют получить максимальные выплаты.