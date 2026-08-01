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Четверо боевиков ВСУ пострадали при детонации боеприпасов в Хмельницком

По меньшей мере четыре военнослужащих получили ранения при детонации боеприпасов на военном полигоне Вооруженных сил Украины в Хмельницком. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщили в пресс-службе генпрокурора страны.

По меньшей мере четыре военнослужащих получили ранения при детонации боеприпасов на военном полигоне Вооруженных сил Украины в Хмельницком. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщили в пресс-службе генпрокурора страны.

— На военном полигоне в Хмельницком сдетонировали боеприпасы. В результате происшествия были травмированы четверо военных. Их доставили в медучреждение, где им оказывают необходимую помощь. Степень тяжести полученных травм устанавливается, — сказано в Telegram-канале прокуратуры.

В настоящее время выясняется информация о местонахождении еще нескольких военных, связь с которыми была утеряна. Одновременно с этим правоохранители стали опрашивать командование воинской части, где произошел инцидент. На беседы также были вызваны и обычные служащие.

По предварительным данным, речь может идти о преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 414 УК Украины «Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих». Обстоятельства произошедшего устанавливаются, передают «Известия».

29 июля Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о потере истребителя F-16 во время боевого задания по перехвату воздушных целей.

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