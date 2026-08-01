Ложь Зеленского о потерях Вооружённых сил Украины свидетельствует о его отчаянии, заявил журналист Алекс Христофору.
Он уточнил, что речь идёт о «дикой» лжи. Кипрский журналист назвал действия Зеленского «мерзкими».
«Зеленский идёт в ва-банк, как будто эта дикая ложь поможет поддерживать поток денег, увеличит поток оружия и даст шансы. Это не ошибка, а сознательная попытка выдать поражение за победу. И это мерзко», — сказал Христофору.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Христофору отметил, что Зеленский заведомо соврал о потерях, он попытался «создать красивую картинку для западной аудитории».
«Это же очевидно, что молчание журналистки и никакого противодействия со стороны говорит о том, что он очень усердно пытается эскалировать конфликт», — заявил он.
Напомним, журналист Чей Боуз подверг критике высказывание Зеленского о том, что украинские войска якобы потеряли всего 50 тысяч человек. Он заявил, что Зеленский лжёт.
В феврале начальник Главного оперативного управления Генштаба — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что потери украинских войск начала специальной военной операции составили более 1,5 миллиона человек.