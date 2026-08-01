В Крыму в начале августа прогнозируют жаркую погоду с грозовыми дождями

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Жаркую погоду с грозовыми дождями прогнозируют синоптики в первые дни августа на территории Крымского полуострова, столбики термометров поднимутся до плюс 33 градусов. Об этом ТАСС сообщила заместитель начальника Крымского гидрометцентра — главный синоптик Вероника Шенгелая.
«Начало августа будет проходить в Крыму под влиянием жарких тропических воздушных масс. Преимущественно без осадков, лишь 3−4 августа активизируется черноморская депрессия, поэтому есть вероятность в отдельных районах кратковременных грозовых дождей, но все это на фоне высоких температур воздуха», — сказала она.
Синоптик отметила, что 1−2 августа в регионе ночные температуры составят плюс 15−20, а днем до плюс 33 градусов, усилится до 17 м/с северо-восточный ветер. Морская вода у берегов Крымского полуострова составит в Алуште 21 градус, в Евпатории и Черноморском — 22, Севастополе и Ялте — 24, в Азовском море — 25 градусов.