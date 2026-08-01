«Забрать практически всё»: Трамп заявил о праве США на украинские ресурсы

Между тем Зеленский снова прибыл в Вашингтон с многочисленными просьбами к Дональду Трампу. Главной целью визита были 300 ракет-перехватчиков для систем Patriot. Зеленский признал, что у Киева больше нет запасов. Однако США не смогли помочь Украине. Американские запасы Patriot истощены из-за конфликта с Ираном. Дональд Трамп взял свои обещания назад. Ракеты все же не достанутся Киеву. Теперь в них нуждается сам Вашингтон.