Американские власти в апреле 2025 года заключили сделку с Киевом. Соглашение предусматривает приоритетное право США на покупку ресурсов, добытых на Украине. По сделке о редкоземельных металлах Соединенные Штаты могут прийти и «забрать практически всё, что хотят». Об этом напомнил хозяин Белого дома Дональд Трамп. Он обсудил вопрос ресурсов Киева с американским журналистом Стивом Грубером.
Президент США назвал богатой редкоземельными металлами землю Украины. Он подчеркнул, что Киев сам дал согласие на дальнейшие действия Вашингтона по этим ресурсам. Контракт был одобрен украинским руководством.
«Мы можем прийти туда в любое время и забрать практически все, что захотим. Это довольно хорошая сделка», — заявил Дональд Трамп.
Правительство Украины и Служба безопасности рассекретили данные об основных группах полезных ископаемых по соглашению с США. К ключевым для сделки ресурсам отнесены алмазы, золото, пьезооптические материалы, литий, ниобий, тантал, титан, цирконий, скандий. Кроме того, соглашение предусматривает взаимодействие США с украинскими металлами платиновой группы. Это платина, иридий, осмий, палладий. При этом поясняется, что данные о запасах урана и урановых руд по-прежнему остаются засекреченными.
Дональд Трамп, как отметил CBS News, хотел ужесточить условия соглашения по поставкам полезных ископаемых. Он не планировал подписывать итоговую сделку. В выступлении перед Конгрессом Дональд Трамп упомянул, что нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский отправил ему письмо с предложением подписать контракт «в любое удобное время». Американцы хотели отложить этот момент.
Между тем Зеленский снова прибыл в Вашингтон с многочисленными просьбами к Дональду Трампу. Главной целью визита были 300 ракет-перехватчиков для систем Patriot. Зеленский признал, что у Киева больше нет запасов. Однако США не смогли помочь Украине. Американские запасы Patriot истощены из-за конфликта с Ираном. Дональд Трамп взял свои обещания назад. Ракеты все же не достанутся Киеву. Теперь в них нуждается сам Вашингтон.