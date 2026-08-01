Олег Артемьев и Сергей Корсаков завершили работу в отряде космонавтов РФ

Герои России Олег Артемьев и Сергей Корсаков покинули отряд космонавтов, сообщили в пресс-службе государственной корпорации «Роскосмос».
В организации уточнили, что Артемьев прекратил работу 24 июля. Корсаков, в свою очередь, завершил деятельность в отряде с 31 июля. Они являются, соответственно, 118-м и 127-м космонавтами России. Артемьев за свою карьеру совершил три космических полёта — в 2014, 2018 и 2022 годах. Он провёл восемь выходов в открытый космос общей продолжительностью 53 часа 32 минуты.
После ухода из отряда космонавт собирается посвятить себя личным и общественно-политическим проектам. На счету Корсакова один полёт на Международную космическую станцию. Миссия, в которой он участвовал, проходила в 2022 году. Пребывание Корсакова длилось 195 суток.
«Руководство Центра, коллеги по отряду, сотрудники ЦПК благодарят Олега Артемьева и Сергея Корсакова за вклад в отечественную пилотируемую космонавтику и многолетний труд в Центре подготовки космонавтов и желают удачи в их дальнейшей деятельности», — заявили в госкорпорации.
Напомним, 13 июля сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому космонавт «Роскосмоса» Кирилл Песков стал Героем России. Он был также удостоен почётного звания «Лётчик-космонавт РФ».