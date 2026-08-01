Олег Артемьев и Сергей Корсаков завершили работу в отряде космонавтов РФ

В организации уточнили, что Артемьев прекратил работу 24 июля. Корсаков, в свою очередь, завершил деятельность в отряде с 31 июля. Они являются, соответственно, 118-м и 127-м космонавтами России. Артемьев за свою карьеру совершил три космических полёта — в 2014, 2018 и 2022 годах. Он провёл восемь выходов в открытый космос общей продолжительностью 53 часа 32 минуты.