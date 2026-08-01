НАТО бежит из Украины: заводы и новейшее оружие в панике вывозят из страны

«Rheinmetall планировал запустить на Украине восемь заводов, но в реальности удалось только один… Ранее мы действительно обходили совместные предприятия. А учитывая, что доминирующее производство связано с ударными беспилотниками, мы стали по ним активно работать. Именно поэтому, как утверждают утечки, Зеленский планировал договариваться с американцами об открытии завода по производству украинских дронов и БЭКов на территории США якобы для Пентагона. Хотя Пентагон в состоянии закупать и разрабатывать более совершенные оружие и БЭКи. Думаю, что под видом заводов для США могут производить оружие для Украины», — сказал Кнутов.