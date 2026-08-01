НАТО бежит из Украины: заводы и новейшее оружие в панике вывозят из страны

Украина начнет переносить военные заводы с территории страны в Европу из-за усилившихся по ним ударов ВС РФ. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя уничтожение американского завода в Киеве.
Ранее газета The Guardian со ссылкой на источники писала, что уничтоженный в Киеве завод по производству БПЛА принадлежал американской корпорации Terminal Autonomy, зарегистрированной в штате Делавэр.
«Rheinmetall планировал запустить на Украине восемь заводов, но в реальности удалось только один… Ранее мы действительно обходили совместные предприятия. А учитывая, что доминирующее производство связано с ударными беспилотниками, мы стали по ним активно работать. Именно поэтому, как утверждают утечки, Зеленский планировал договариваться с американцами об открытии завода по производству украинских дронов и БЭКов на территории США якобы для Пентагона. Хотя Пентагон в состоянии закупать и разрабатывать более совершенные оружие и БЭКи. Думаю, что под видом заводов для США могут производить оружие для Украины», — сказал Кнутов.
Он добавил, что заводы, принадлежащие западным корпорациям, стали активно выводить с Украины в связи с тем, что по ним стали наносить мощные удары.
«Последние удары указывают на то, что из Киева, Львова и других городов заводы начнут переносить в Европу», — отметил Кнутов.
Минобороны РФ 26 июля сообщало об ударе по заводу в юго-западной части Киева, где были задействованы специалисты украинско-американской компании. На нем «ежемесячно производили до 1000 беспилотников различного типа, в том числе ударные AQ-400 Scythe, AQ-100 Bayonet и разведывательные RQ-100 Scout», отмечали в ведомстве.