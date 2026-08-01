Биолог Сафонов: смертельно опасные пауки могут попасть в дом с арбузами

Смертельно опасные пауки каракурты могут распространяться по России только при определенных условиях, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru биолог Дмитрий Сафонов.
Напомним, жительница Челябинска ранее заявила, что ее укусил смертельно опасный паук — каракурт. Инцидент, по ее словам, произошел в поле, когда она гуляла с дочкой.
Женщина рассказала, что почувствовала сильную боль и жжение под мышкой, тогда же она заметила на себе черно-красного паука. Пострадавшую госпитализировали. При этом во время проведения исследования факт укуса не подтвердился.
Биолог Сафонов прокомментировал этот случай и пояснил, где в России можно встретить каракурта.
«Массовое распространение каракуртов, в частности в столичном регионе, на севере и на востоке страны, невозможно. Основная причина в том, что их распространение сдерживает климатический фактор. Эти пауки — теплолюбивый вид степей и полупустыни. Выживаемость их потомства зависит от стабильно высоких летних температур и мягких зим», — пояснил эксперт.
При этом Сафонов отметил, что в непривычные для них места обитания каракурты могут попасть, например, при перевозке фруктов.
«Есть единичные завозные особи, они встречаются и завозятся в основном с фруктами или стройматериалами. Например, сейчас из южных регионов привозят арбузы, дыни, различные ягоды. Но с этим распространение каракуртов и заканчивается», — добавил специалист.
Ранее биолог Сафонов объяснил, как избежать нападения смертельно опасных обезьян.