Биолог Сафонов: смертельно опасные пауки могут попасть в дом с арбузами

«Массовое распространение каракуртов, в частности в столичном регионе, на севере и на востоке страны, невозможно. Основная причина в том, что их распространение сдерживает климатический фактор. Эти пауки — теплолюбивый вид степей и полупустыни. Выживаемость их потомства зависит от стабильно высоких летних температур и мягких зим», — пояснил эксперт.