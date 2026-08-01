Бойцы ворвались в секретные пункты НАТО: главная новость СВО 1 августа

«После того как мы вошли в Днепропетровский регион, он стал фронтовой полосой. Там развёрнуты тренировочные базы для пехоты ВСУ. Также есть данные, что там находятся пункты НАТО — центры радиотехнической разведки. Эта система западной разведки снабжает Украину информацией», — отметил эксперт.