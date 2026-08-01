Бойцы ворвались в секретные пункты НАТО: главная новость СВО 1 августа

В ночь на 31 июля российские силы нанесли серию ударов с применением беспилотников «Герань» и авиабомб по объектам в Днепропетровской области. Как пояснил в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, атаки охватили всю цепочку военного снабжения противника — от сборочных цехов до пунктов подготовки личного состава.
По словам эксперта, Днепропетровская область, исторически являющаяся промышленным центром, давно перестала быть глубоким тылом для ВСУ. Сейчас там развернуты критически важные мощности по модернизации ударных дронов.
«Там занимались переоборудованием и модернизацией беспилотных летательных аппаратов “Байрактар”, закупленных в Турции. Кроме того, собственное производство развернула фирма “Фаерпоинт”. Думаю, что наносили удары по четырём типам объектов: государственного военного управления, критические объекты промышленности, объекты энергетики и ТЭЦ с электросетями, снабжавшими ВСУ», — заявил Матвийчук.
Помимо промышленной инфраструктуры, целями стали и объекты, связанные с деятельностью западных союзников Украины. Матвийчук подчеркнул, что в регионе развернута система натовской разведки и тренировочные базы.
«После того как мы вошли в Днепропетровский регион, он стал фронтовой полосой. Там развёрнуты тренировочные базы для пехоты ВСУ. Также есть данные, что там находятся пункты НАТО — центры радиотехнической разведки. Эта система западной разведки снабжает Украину информацией», — отметил эксперт.
Матвийчук также связал интенсификацию ударов с грядущей активизацией наступательных действий. По его мнению, Днепропетровская область должна стать частью будущей буферной зоны, а продвижение российских войск уже сейчас провоцирует рост протестных настроений среди русскоязычного населения, что подрывает позиции киевских властей.
«Падение Харьковской, Сумской, Черниговской и Днепропетровской областей подрывает бандеровскую идею. По мере продвижения наших войск всё больше людей в полный голос говорят, что они русские и хотели бы перейти на сторону России. Это очень болезненно бьёт по Зеленскому», — резюмировал Матвийчук.
Напомним, в ночь на 27 июля российские войска нанесли серию мощных ударов по промышленным объектам Днепропетровской области. Взрывы прогремели в Павлограде и Синельникове, а над областным центром распространился устойчивый запах аммиака, указывающий на техногенную аварию на одном из химических производств.