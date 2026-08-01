В Госдуме перечислили права и льготы работающих пенсионеров

Работающие пенсионеры сохраняют ряд льгот и гарантий, включая оплачиваемые дни для диспансеризации, дополнительный отпуск и налоговые вычеты. Об этом РИА Новости сообщил депутат Алексей Говырин.
Политик отметил, что пенсионеры по старости могут ежегодно брать два оплачиваемых дня для прохождения обследования, а также до 14 дней дополнительного отпуска без сохранения зарплаты по заявлению.
Говырин добавил, что с 2025 года работающим пенсионерам начали индексировать страховые выплаты, а с августа проводят дополнительный перерасчет с учетом страховых взносов.
Трудоустройство не лишает пенсионеров права на федеральные налоговые льготы и вычеты, подметил депутат. Однако часть региональных льгот зависит от места проживания и статуса гражданина.
Ранее KP.RU сообщал, что с 1 августа в России автоматически увеличатся пенсии. Для 80-летних пенсионеров с августа удвоится фиксированная выплата к страховой пенсии, а также будет назначена дополнительная выплата за уход.