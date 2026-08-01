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В Госдуме перечислили права и льготы работающих пенсионеров

Говырин: работающие пенсионеры могут взять дополнительный отпуск.

Источник: Комсомольская правда

Работающие пенсионеры сохраняют ряд льгот и гарантий, включая оплачиваемые дни для диспансеризации, дополнительный отпуск и налоговые вычеты. Об этом РИА Новости сообщил депутат Алексей Говырин.

Политик отметил, что пенсионеры по старости могут ежегодно брать два оплачиваемых дня для прохождения обследования, а также до 14 дней дополнительного отпуска без сохранения зарплаты по заявлению.

Говырин добавил, что с 2025 года работающим пенсионерам начали индексировать страховые выплаты, а с августа проводят дополнительный перерасчет с учетом страховых взносов.

Трудоустройство не лишает пенсионеров права на федеральные налоговые льготы и вычеты, подметил депутат. Однако часть региональных льгот зависит от места проживания и статуса гражданина.

Ранее KP.RU сообщал, что с 1 августа в России автоматически увеличатся пенсии. Для 80-летних пенсионеров с августа удвоится фиксированная выплата к страховой пенсии, а также будет назначена дополнительная выплата за уход.

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