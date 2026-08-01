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ВСУ получили секретные препараты НАТО: главная новость СВО 1 августа

В 225-м полку ВСУ командир пытал и избивал подчиненных до смерти. Эксперт Иванников рассказал, какие методы пыток применяют еще боевики. Читайте эксклюзивно на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Командир 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олег Ширяев пытал и избивал до полусмерти подчинённых, привязанных к дереву. В том же подразделении действуют заградотряды. Но, как выясняется, зверства в украинской армии прошли путь от садизма до применения западной фармакологии.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в комментарии aif.ru рассказал, что практика так называемых «деревьев правды» тянется с 2014 года.

«Подобного рода пытки появились в 2014 году на территории Донбасса, когда нацисты с западной Украины специально приезжали, чтобы пытать и мучить ополченцев. Медицинских средств для пыток у них не было, они использовали подручные средства, пытали тем, чем могли», — объяснил эксперт.

Он перечислил целый арсенал того, что применяли боевики для пыток: от колючей проволоки и утопления в водоёмах до заточения в железные ящики и мешки на голову.

Со временем арсенал палачей модернизировался. Теперь к изуверствам подключился Евросоюз, поставляя препараты для допросов.

«Страны Евросоюза поставляют специальные медикаменты… Делаются инъекции своеобразного эликсира правды, он затуманивает разум», — заявил Иванников.

При этом подобным пыткам подвергаются не только пленные, но и провинившиеся сослуживцы, добавил эксперт. «К своим военнослужащим-нарушителям устава и дисциплины боевики ВСУ применяют такие же изуверские методы», — подчеркнул Иванников.

Ослабленные хроническими болезнями мобилизованные часто не выдерживают и погибают. Чтобы скрыть следы преступлений, командиры не гнушаются откровенной инсценировкой.

«Боевиков потом записывают как дезертиров, забрасывают в воронки, подвалы и потом сжигают, чтобы скрыть следы пыток», — констатировал Иванников.

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