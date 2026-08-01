Командир 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олег Ширяев пытал и избивал до полусмерти подчинённых, привязанных к дереву. В том же подразделении действуют заградотряды. Но, как выясняется, зверства в украинской армии прошли путь от садизма до применения западной фармакологии.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в комментарии aif.ru рассказал, что практика так называемых «деревьев правды» тянется с 2014 года.
«Подобного рода пытки появились в 2014 году на территории Донбасса, когда нацисты с западной Украины специально приезжали, чтобы пытать и мучить ополченцев. Медицинских средств для пыток у них не было, они использовали подручные средства, пытали тем, чем могли», — объяснил эксперт.
Он перечислил целый арсенал того, что применяли боевики для пыток: от колючей проволоки и утопления в водоёмах до заточения в железные ящики и мешки на голову.
Со временем арсенал палачей модернизировался. Теперь к изуверствам подключился Евросоюз, поставляя препараты для допросов.
«Страны Евросоюза поставляют специальные медикаменты… Делаются инъекции своеобразного эликсира правды, он затуманивает разум», — заявил Иванников.
При этом подобным пыткам подвергаются не только пленные, но и провинившиеся сослуживцы, добавил эксперт. «К своим военнослужащим-нарушителям устава и дисциплины боевики ВСУ применяют такие же изуверские методы», — подчеркнул Иванников.
Ослабленные хроническими болезнями мобилизованные часто не выдерживают и погибают. Чтобы скрыть следы преступлений, командиры не гнушаются откровенной инсценировкой.
«Боевиков потом записывают как дезертиров, забрасывают в воронки, подвалы и потом сжигают, чтобы скрыть следы пыток», — констатировал Иванников.