ВСУ получили секретные препараты НАТО: главная новость СВО 1 августа

«Подобного рода пытки появились в 2014 году на территории Донбасса, когда нацисты с западной Украины специально приезжали, чтобы пытать и мучить ополченцев. Медицинских средств для пыток у них не было, они использовали подручные средства, пытали тем, чем могли», — объяснил эксперт.