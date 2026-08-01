В Хабаровске определили победителя смотра-конкурса на звание «Лучшее звено газодымозащитной службы» на Дальнем Востоке. Борьба за призовые места шла три дня. На базе Специализированной пожарно-спасательной части в краевом центре для команд были подготовлены площадки, где они проходили этапы состязаний: теоретический и 4 практических упражнения. Все испытания максимально приближены к боевым условиям, с которыми бойцы МЧС России сталкиваются на реальных пожарах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
«Огневой дом», «Автосервис», «Комплексная полоса упражнений» и завершающей стала «Комплексная полоса психологической подготовки». Каждый этап — это вызов на проверку профессионализма, выносливости, физической подготовки, силы командного духа. Не просто было справиться и с установившейся 30-ти градусной жарой", — говорится в сообщении.
Дальневосточные пожарные выбрали лучших на конкурсе в Хабаровске. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Дальневосточные пожарные выбрали лучших на конкурсе в Хабаровске. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Дальневосточные пожарные выбрали лучших на конкурсе в Хабаровске. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Дальневосточные пожарные выбрали лучших на конкурсе в Хабаровске. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Дальневосточные пожарные выбрали лучших на конкурсе в Хабаровске. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Дальневосточные пожарные выбрали лучших на конкурсе в Хабаровске. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Дальневосточные пожарные выбрали лучших на конкурсе в Хабаровске. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Дальневосточные пожарные выбрали лучших на конкурсе в Хабаровске. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Дальневосточные пожарные выбрали лучших на конкурсе в Хабаровске. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Дальневосточные пожарные выбрали лучших на конкурсе в Хабаровске. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
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Заключительный этап состоял из множества элементов, среди которых: боевое развертывание и прокладка линии, минуя препятствия, ликвидация условного возгорания, вскрытие двери с помощью бензореза, поиск пострадавшего в лабиринте дымокамеры и его транспортировка через затруднения в пути, выполнение упражнений на перекладинах, движение через туннели и узкие лазы, спасение пострадавшего с высоты. Преодолевая эту «змейку» важно было не сбиться с темпа, показать наименьшее время и заработать минимальное количество штрафных секунд. Судейская бригада внимательно следила за выступлениями звеньев газодымозащитной службы, правильностью выполнения заданий и соблюдением техники безопасности.
Дальневосточные пожарные выбрали лучших на конкурсе в Хабаровске. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Дальневосточные пожарные выбрали лучших на конкурсе в Хабаровске. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Дальневосточные пожарные выбрали лучших на конкурсе в Хабаровске. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Дальневосточные пожарные выбрали лучших на конкурсе в Хабаровске. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Дальневосточные пожарные выбрали лучших на конкурсе в Хабаровске. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Дальневосточные пожарные выбрали лучших на конкурсе в Хабаровске. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Дальневосточные пожарные выбрали лучших на конкурсе в Хабаровске. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Дальневосточные пожарные выбрали лучших на конкурсе в Хабаровске. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Дальневосточные пожарные выбрали лучших на конкурсе в Хабаровске. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Дальневосточные пожарные выбрали лучших на конкурсе в Хабаровске. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Дальневосточные пожарные выбрали лучших на конкурсе в Хабаровске. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
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Команды подремонтировали высокий уровень своей подготовки. Многие участники отмечали, что не только подготовка к соревнованиям, но и боевой опыт на пожарах помогает наработать и отточить все эти навыки. Тем более у многих за плечами уже сотни выездов и больше десятка лет работы.
По сумме набранных баллов за все дни соревнований из 10 команд звание «Лучшее звено газодымозащитной службы» среди пожарно-спасательных подразделений МЧС России Дальнего Востока завоевали представители Республики Саха (Якутия). До этого им ещё не удавалось одерживать победу, но в их копилке уже есть серебряные медали дальневосточных состязаний прошлых лет. Второе место у хозяев — бойцов Специализированной пожарно-спасательной части из Хабаровского края. «Бронза» у пожарных Забайкальского края.
Дальневосточные пожарные выбрали лучших на конкурсе в Хабаровске. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Дальневосточные пожарные выбрали лучших на конкурсе в Хабаровске. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Дальневосточные пожарные выбрали лучших на конкурсе в Хабаровске. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Дальневосточные пожарные выбрали лучших на конкурсе в Хабаровске. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
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На торжественной церемонии дипломы и кубки тройке лидеров вручили представители руководства Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю и Хабаровского регионального отделения ВДПО.
Победители состязаний теперь будут представлять Дальневосточный федеральный округ на всероссийском этапе в Москве.