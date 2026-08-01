Дальневосточные пожарные выбрали лучших на конкурсе в Хабаровске

Заключительный этап состоял из множества элементов, среди которых: боевое развертывание и прокладка линии, минуя препятствия, ликвидация условного возгорания, вскрытие двери с помощью бензореза, поиск пострадавшего в лабиринте дымокамеры и его транспортировка через затруднения в пути, выполнение упражнений на перекладинах, движение через туннели и узкие лазы, спасение пострадавшего с высоты. Преодолевая эту «змейку» важно было не сбиться с темпа, показать наименьшее время и заработать минимальное количество штрафных секунд. Судейская бригада внимательно следила за выступлениями звеньев газодымозащитной службы, правильностью выполнения заданий и соблюдением техники безопасности.