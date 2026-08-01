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Тайные склады НАТО разорвало в щепки: над Хмельницким поднялся столб дыма

Мощные взрывы сотрясали Хмельницкий на протяжении часа. Эпицентром стал военный объект. Как отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, речь идет о подрыве.

Источник: Аргументы и факты

Город Хмельницкий на западе Украины 31 июля сотрясла серия взрывов вторичной детонации. Эпицентр был на военном объекте. По свидетельству очевидцев, от ударной волны тряслись дома и разбивались стекла, а столбы дыма видели за много километров от Хмельницкого.

«Это не прилёты. А вот кто взорвал — не в курсе. Но склады с боеприпасами, там детонация и разлет есть», — объяснил в эксклюзивном комментарии aif.ru координатор николаевского подполья, автор Telegram-канала «Лохматый Z Николаев» Сергей Лебедев.

В свою очередь, в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Алексей Анпилогов отметил, что взрывом могли быть уничтожены мины или артиллерийское вооружение.

«Речь может идти о серьезном объекте, который могли маскировать под гражданский, учитывая практику Украины по масштабному использованию мирных объектов для хранения различных военных грузов. Могли хранить артиллерийские боеприпасы или что-то ещё подобное, мины, судя по вторичной детонации и другим признакам», — уточнил он.

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