Тайные склады НАТО разорвало в щепки: над Хмельницким поднялся столб дыма

«Это не прилёты. А вот кто взорвал — не в курсе. Но склады с боеприпасами, там детонация и разлет есть», — объяснил в эксклюзивном комментарии aif.ru координатор николаевского подполья, автор Telegram-канала «Лохматый Z Николаев» Сергей Лебедев.