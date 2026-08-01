В Хабаровском крае расширяют «Молочную кухню»

Программа стартовала в Хабаровске 1 декабря 2025 года; сегодня в ней участвуют более 1200 женщин — примерно 30% беременных в крае. География проекта расширяется: он уже работает в ряде городов и районов, а до конца 2026 года должен охватить весь Хабаровский край.