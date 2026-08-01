Свидетель обвинения по делу Лерчек дал показания против нее: он выступил из колонии по видео

Дело осложнилось, когда блогерша узнала об онкологии. В феврале у нее выявили рак. В это время судебные разбирательства велись полным ходом. Дело Валерии Чекалиной после новых вводных выделили в отдельное производство, а домашний арест блогерши заменили на запрет определенных действий. Лерчек дали возможность посещать врачей. За полгода она перенесла несколько курсов химиотерапии. 13 июля Валерия Чекалина впервые появилась на публике. Она сама прибыла в суд на очередное заседание. Блогершу сопровождал ее возлюбленный Луис Сквиччиарини. Он помог Лерчек выйти из машины и довел до здания суда.