Свидетель обвинения по делу Лерчек дал показания против нее: он выступил из колонии по видео

В Москве прошло закрытое заседание по делу блогерши Валерии Чекалиной. В суде выступил свидетель обвинения Роман Вишняк. Он дал показания против Лерчек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на участника процесса.
Дело рассмотрели в Гагаринском суде Москвы. Инстанция вновь допросила Романа Вишняка. Стоит напомнить, что мужчину ранее осудили на 2 года и 6 месяцев лишения свободы. Он выступал на заседании по видеосвязи из колонии.
«Роман Вишняк снова выступил в районном суде, где дал показания против подсудимой», — раскрыл подробности собеседник агентства.
Свидетель обвинения вместе с Чекалиными и другими соучастниками с сентября 2021 года по февраль 2022-го совершал финансовые операции по переводу средств в сумме более 251,6 миллиона рублей на счет нерезидента с представлением кредитной организации. Компания обладала полномочиями агента валютного контроля. Документы об операциях содержали заведомо ложные сведения об основаниях, целях и назначении перевода. Дело Романа Вишняка впоследствии выделили в отдельное производство.
В деле Лерчек всё же поставили точку. Суд вынес блогерше приговор. Дело рассматривали почти два года. В результате Валерию Чекалину приговорили к 5 годам условно. Она также, согласно решению суда, должна выплатить штраф в размере почти 800 миллионов рублей. Лерчек задержали еще осенью 2024 года. Ее и других фигурантов дела обвинили в незаконном выводе денег на счета в ОАЭ с помощью поддельных документов.
Дело осложнилось, когда блогерша узнала об онкологии. В феврале у нее выявили рак. В это время судебные разбирательства велись полным ходом. Дело Валерии Чекалиной после новых вводных выделили в отдельное производство, а домашний арест блогерши заменили на запрет определенных действий. Лерчек дали возможность посещать врачей. За полгода она перенесла несколько курсов химиотерапии. 13 июля Валерия Чекалина впервые появилась на публике. Она сама прибыла в суд на очередное заседание. Блогершу сопровождал ее возлюбленный Луис Сквиччиарини. Он помог Лерчек выйти из машины и довел до здания суда.