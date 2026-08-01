Губернатор предложил провести в Красноярском крае неделю российского спорта

Михаил Котюков вместе с сенатором РФ и трехкратным победителем Олимпийских игр Александром Карелиным провели первое заседание регионального оргкомитета XIV Международного форума «Россия — спортивная держава», который пройдет в Красноярске с 21 по 23 октября.
Губернатор отметил, что форум станет ключевой площадкой для обсуждения стратегических задач развития физической культуры и спорта в России. Это масштабное спортивное событие не просто объединит любителей спорта и здорового образа жизни, но и позволит обменяться опытом, укрепить дружеские и дипломатические отношения между народами разных стран.
«Российский спорт сейчас выходит на новый этап. Международные федерации постепенно снимают ограничения, наши атлеты возвращаются на крупнейшие мировые турниры. Это открывает возможности, но одновременно ставит перед отраслью дополнительные задачи. На форуме предстоит выработать подходы к дальнейшему развитию отечественного спорта, обсудить совершенствование системы подготовки спортсменов, обменяться лучшими тренерскими и управленческими практиками, определить новые направления международного спортивного сотрудничества. Принятые в Красноярске решения будут способствовать развитию как спорта высших достижений, так и массового спорта по всей стране», — рассказал Михаил Котюков.
В программу форума войдут международные соревнования по вольной борьбе, всероссийские турниры по самбо, дзюдо, тяжелой атлетике, баскетболу, фиджитал-спорту и другим дисциплинам. В августе и сентябре пройдут первые мероприятия-спутники: День физкультурника в Красноярске, Всероссийский фестиваль ГТО среди семей, Кубок по северному многоборью, Международный турнир по вольной борьбе памяти Бувайсара Сайтиева, соревнования по рогейну «Красноярские Столбы» и другие. В дни форума запланированы масштабный забег, утренняя зарядка с именитыми спортсменами, товарищеский матч по баскетболу между командами правительства Красноярского края и участников форума, включая известных спортсменов.
«Формат форума в этом году планируем расширить, сделать это событие максимально полезным и интересным для жителей края. В связи с этим предлагаю провести в нашем регионе неделю российского спорта и задействовать третью площадку — Национальный центр “Россия” в Красноярске — в дополнение к двум уже утвержденным. Провести здесь встречи молодежи с именитыми спортсменами, разговоры о важном», — рассказал Михаил Котюков.
Ожидается, что во всех мероприятиях XIV Международного форума «Россия — спортивная держава» в Красноярске примут участие тысячи жителей и делегации более чем из 100 государств.
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