Губернатор предложил провести в Красноярском крае неделю российского спорта

В программу форума войдут международные соревнования по вольной борьбе, всероссийские турниры по самбо, дзюдо, тяжелой атлетике, баскетболу, фиджитал-спорту и другим дисциплинам. В августе и сентябре пройдут первые мероприятия-спутники: День физкультурника в Красноярске, Всероссийский фестиваль ГТО среди семей, Кубок по северному многоборью, Международный турнир по вольной борьбе памяти Бувайсара Сайтиева, соревнования по рогейну «Красноярские Столбы» и другие. В дни форума запланированы масштабный забег, утренняя зарядка с именитыми спортсменами, товарищеский матч по баскетболу между командами правительства Красноярского края и участников форума, включая известных спортсменов.