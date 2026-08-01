Суперракеты накрыли запад Украины: Львов горит, элита НАТО повержена

В ночь на 31 июля российские регионы вновь подверглись массированному налёту украинских беспилотников. Под ударом, в частности, оказались Волгоградская область и Республика Татарстан. Противник целенаправленно бил по логистическим центрам и торговой инфраструктуре, пытаясь посеять панику в глубоком тылу. Однако все атаки были отражены или не достигли целей, а ответ Москвы не заставил себя ждать: Вооружённые силы России наращивают ракетно-бомбовые удары по военным объектам в самых удалённых уголках Украины, включая те, что до сих пор считали себя в полной безопасности.