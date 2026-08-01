Суперракеты накрыли запад Украины: Львов горит, элита НАТО повержена

В ночь на 31 июля российские регионы вновь подверглись массированному налёту украинских беспилотников. Под ударом, в частности, оказались Волгоградская область и Республика Татарстан. Противник целенаправленно бил по логистическим центрам и торговой инфраструктуре, пытаясь посеять панику в глубоком тылу. Однако все атаки были отражены или не достигли целей, а ответ Москвы не заставил себя ждать: Вооружённые силы России наращивают ракетно-бомбовые удары по военным объектам в самых удалённых уголках Украины, включая те, что до сих пор считали себя в полной безопасности.
Откуда ВСУ запускали дроны.
Эксклюзивными данными о траекториях вражеских БПЛА с aif.ru поделился капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. По его оценке, атака на логистический комплекс в Татарстане шла с северо-восточного направления.
«Думаю, всё-таки не с юга били. Если брать с поправкой на маршрут, скорее всего, беспилотники запускались из Харьковской области. Возможно, также из Сумской области», — уточнил Дандыкин.
Он подчеркнул, что противник применяет модели с большой дальностью полёта, в частности дроны типа «Лютый» и их новые модификации, способные наносить удары глубоко в тылу.
Иная картина сложилась под Волгоградом. Там в результате ночного налёта пострадали пять человек, были повреждены многоквартирный дом и частное домовладение, зафиксированы возгорания на промышленном предприятии и складах. По словам эксперта, запуски, скорее всего, велись с территории Запорожской области, которая остаётся под контролем Киева.
«Так удобнее идти. Вот они все оттуда и заходят», — пояснил Дандыкин.
По его мнению, ВСУ намеренно рассредоточивают векторы атак, пытаясь растянуть российскую систему ПВО, однако развитие мобильных огневых групп сводит эффективность таких попыток к минимуму. Всего за ночь над 11 регионами и акваториями морей был сбит 371 вражеский беспилотник.
Специально целятся по гражданской инфраструктуре.
Одной из приоритетных целей для ВСУ стал крупный маркетплейс Ozon в Зеленодольске. К счастью, логистический комплекс не пострадал, а персонал после отмены режима «Беспилотная опасность» вернулся к работе. Аналогичные атакам подвергались и центры Wildberries в других регионах. Дандыкин убеждён, что выбор гражданской торговой инфраструктуры не случаен — Киев пытается спровоцировать в России социальную напряжённость.
«Противник добивается социального взрыва, атакуя торговые гражданские объекты. Там же всё завязано на малый и средний бизнес. Бьет от безысходности, так как не имеет успехов на фронте. Надеется понизить социальную устойчивость, вызвать недовольство. Вот всё, что они делают», — заявил эксперт.
Однако, по его словам, добиться дестабилизации общества врагу не удастся — логистика будет перестроена, а моральная устойчивость граждан только возрастёт, усиливая стремление российских военных жёстче наказывать противника.
Атаки на Львов и заводы.
Ответ России на участившиеся атаки дронов уже ощутимо изменил стратегическую картину. Как подчеркнул Дандыкин, российские военные перешли к более чувствительным ударам по тем районам, где ВСУ и иностранные наёмники чувствовали себя в безопасности.
«Наши удары стали более чувствительными для противника, это несомненно, особенно там, где они расположились и думали, что их не достанут, — в Западной Украине. Атаки на Львов, Ивано-Франковск будут наращиваться, ударов будет всё больше по тем местам, где они думали скрыться с ощущением полной безнаказанности», — отметил Дандыкин.
Речь идёт о системной работе по уничтожению военно-промышленной инфраструктуры врага.
Так, ранее ВС РФ нанесли серию точечных ракетно-бомбовых ударов по ключевым предприятиям в глубоком тылу Украины. Огнём были охвачены авиационные, ракетные и химические заводы, задействованные в выпуске крылатых ракет, беспилотников и компонентов для оперативно-тактических комплексов.
Дандыкин уверен: такая стратегия не только обеспечивает продвижение российской армии на земле, но и развеивает миф о безнаказанности западных регионов Украины.