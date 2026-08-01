РИА Новости: Генералы ВСУ решили выйти на пенсию после отставки Сырского

После смены главнокомандующего ВСУ Александра Сырского несколько высокопоставленных военных приняли решение завершить службу и заняться научной деятельностью. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщили в российских силовых структурах.
По словам собеседника РИА Новости, речь идет об экс-заместителе главнокомандующего Андрее Лебеденко и бывшем начальнике тыла ВСУ Владимире Карпенко.
— Соратники Сырского приняли решение уйти на почетную пенсию и развивать украинскую военную науку, — заявил он агентству.
По его информации, Карпенко проходит лечение в одном из военных госпиталей Киева и рассматривает возможность оформления инвалидности 2-й категории.
Ранее ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна» сообщило, что на Украине обострился конфликт между новым главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым и штурмовыми полками Сухопутных войск. По данным издания, Драпатый приказал прекратить пополнение личным составом штурмовых полков, которые неофициально называют «полками Сырского». Их создание и развитие связывали с Александром Сырским.