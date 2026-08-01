РИА Новости: Генералы ВСУ решили выйти на пенсию после отставки Сырского

Ранее ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна» сообщило, что на Украине обострился конфликт между новым главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым и штурмовыми полками Сухопутных войск. По данным издания, Драпатый приказал прекратить пополнение личным составом штурмовых полков, которые неофициально называют «полками Сырского». Их создание и развитие связывали с Александром Сырским.