Горит тайная техника НАТО: боевики в Одессе потеряли ценный груз

«Сухогрузы могли перевозить горючее, а также различные военные силы и средства для ВСУ. На Украине сейчас нет предприятий, которые сами бы производили горючее, то есть предприятий по переработке нет. Поэтому все горючее ВСУ получают извне. Это и бензин, и дизельное топливо, и керосин для авиации. Но украинской авиации сейчас очень мало, то есть самих пилотируемых летательных аппаратов мало осталось. Сейчас она составляет несколько единиц, поставленных из-за рубежа», — пояснил эксперт.