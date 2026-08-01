Горит тайная техника НАТО: боевики в Одессе потеряли ценный груз

Мощный удар по сухогрузам в Черном море, которые украинские боевики использовали в своих целях, лишил ВСУ военной техники и топлива.
Военно-политический аналитик, моряк в прошлом Ян Гагин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что перевозили на тайных сухогрузах.
По данным Минобороны РФ, за неделю было поражено 31 морское судно, используемое в интересах украинской армии. Среди них 23 сухогруза, четыре судна типа «балкер», два буксира, килекторное судно и десантный катер.
Позже военное ведомство опубликовало соответствующие кадры. Во время одного из последних ударов «Геранями» были поражены три украинских сухогруза. Два из них в момент удара находились в порту Южный, еще один — в Черном море, недалеко от острова Змеиный.
Что перевозили на сухогрузах.
«Сухогрузы могли перевозить горючее, а также различные военные силы и средства для ВСУ. На Украине сейчас нет предприятий, которые сами бы производили горючее, то есть предприятий по переработке нет. Поэтому все горючее ВСУ получают извне. Это и бензин, и дизельное топливо, и керосин для авиации. Но украинской авиации сейчас очень мало, то есть самих пилотируемых летательных аппаратов мало осталось. Сейчас она составляет несколько единиц, поставленных из-за рубежа», — пояснил эксперт.
Гагин добавил, что горючее также могут использовать и для другой техники ВСУ.
«Любой транспорт и бронетехника. При этом вряд ли это топливо используют для ЗРК “Пэтриот”, там немного другая система», — добавил специалист.
Перевозка беспилотников и боеприпасов.
Кроме того, на пораженных в Черном море сухогрузах могли перевозить беспилотники, которые позже могли применить для ударов по российским регионам.
«Это горючее могли, в том числе, использовать для беспилотников, которые запускают в сторону российских регионов. Хотя беспилотники бывают разными, есть те, которые работают на аккумуляторах, есть БПЛА с двигателем внутреннего сгорания, они чаще всего работают на бензине или керосине. Реактивные беспилотники работают на том же керосине, на котором летают большие пилотируемые самолеты. При этом таким образом могли перевозить и сами БПЛА», — пояснил эксперт.
Право на досмотр и уничтожение.
Гагин отметил, что российская сторона вправе останавливать и досматривать подобные суда, поскольку Украина нередко задействует гражданский флот для перевоза военных грузов.
«Если мы знаем, что это военный груз, мы вправе потопить его. Мы не можем допустить эту поставку и должны прервать логистическую цепочку. Налет беспилотников на российские регионы растет ежедневно. Если мы будем топить суда, зная, что там военный груз, то это может сократить интенсивность ударов по РФ», — добавил специалист.
Тактика тотальной морской блокады.
Ранее стало известно, что российские Вооруженные силы перешли к тактике тотальной морской блокады, лишая киевский режим последних каналов снабжения.
30 июля был нанесен сокрушительный удар по логистике противника в акватории Черного моря. Высокоточным оружием были поражены четыре сухогруза, в том числе стоявшие под погрузкой и разгрузкой в портах «Одесса» и «Южный».
Украина теряет последние каналы снабжения.
Удары по сухогрузам в Черном море лишают ВСУ топлива, военной техники и беспилотников. Россия перешла к тотальной морской блокаде, уничтожая суда, перевозящие военные грузы.
Это сокращает интенсивность атак на российские регионы и ослабляет украинскую армию.