На Золотом мосту Владивостока начали заделывать ямы

Дорожные работы развернулись на Золотом мосту во Владивостоке. Там стартовал долгожданный ямочный ремонт. После дождей асфальт «растаял» и превратился в полосу препятствий для автомобилистов.
Очевидцы сообщают, что сейчас специалисты работают на средней полосе движения.
После ремонта водителям больше не придётся испытывать свою машину на прочность, но надолго ли хватит ямочного ремонта — большой вопрос. Прошлый не продержался и месяца.
Напомним, что масштабные работы на Золотом мосту будут, но позже. Проектная документация для капитального ремонта моста будет готова не раньше весны 2027 года, рассказали ранее ИА PrimaMedia в пресс-службе Минтранса Приморья.
Отметим, что ремонтные работы идут сегодня на многих участках дорог Владивостока. Например, рабочих можно встретить на Тополиной аллее — там заделывают ямы. Также ремонт идёт на Гоголя.