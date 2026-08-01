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Разбили в прах: ВС РФ разнесли базы НАТО, в Днепре ждут армию России

Удары в Днепропетровской области наносятся по всей цепочке военного снабжения ВСУ. Уничтожают натовские разведцентры. Атаки приближают смену власти в Киеве, заявил военный эксперт Матвийчук. Подробности в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на 31 июля российские войска нанесли массированный удар по Днепропетровской области. Как сообщил в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, целями стали предприятия, занятые выпуском и модернизацией беспилотников для ВСУ, тренировочные базы, натовские центры радиоэлектронной разведки и критическая промышленная инфраструктура. Удары «Гераней» и авиабомб разрушают всю цепочку военного снабжения противника и готовят почву для активизации наступления.

Под прицелом конвейер дронов и топливная цепочка.

Днепропетровск исторически остаётся промышленным сердцем Украины, где сосредоточены мощности тяжёлой, химической и радиоэлектронной индустрии. Именно здесь, по словам Матвийчука, противник наладил переоборудование и совершенствование ударных беспилотников, включая турецкие «Байрактары», а собственное производство развернула фирма «Фаерпоинт». Одновременно удары накрыли критическую промышленную инфраструктуру и энергетику — склады топлива, теплоэлектроцентрали и электросети, питающие украинские подразделения.

«Думаю, что наносили удары по четырём типам объектов. Первый — объекты государственного военного управления. Второй — критические объекты промышленности, заводы по производству техники и вооружения. Третий — объекты энергетики: бензин, солярка, дизельное топливо. И четвёртое — теплоэлектроцентрали и электрические сети, которые снабжали ВСУ», — заявил эксперт.

Базы НАТО и тренировочные полигоны под ударом.

После выхода российских сил к границам Днепропетровской области регион перестал быть тыловым и превратился в прифронтовую полосу. Здесь Киев развернул тренировочные базы для подготовки пехоты и специалистов, а западные кураторы оборудовали центры радиотехнической разведки НАТО. Именно эти объекты, снабжающие ВСУ разведданными и координирующие действия украинских частей, по данным Матвийчука, также вошли в список целей.

«После того как мы перешли границу и вошли в Днепропетровский регион, он стал фронтовой полосой. Там развёрнуты тренировочные базы для пехоты ВСУ. Также есть данные, что там находятся пункты НАТО — центры радиотехнической разведки. Запад снабжает Украину разведывательной информацией. По таким объектам, конечно, тоже наносились удары», — подчеркнул полковник.

Ликвидация тренировочных баз с иностранными специалистами и средств радиоэлектронной борьбы альянса наносит серьёзный урон способности ВСУ оперативно восполнять потери и получать актуальные сведения о перемещении российских сил.

Буферная зона и подрыв позиций Зеленского.

Усиление ракетно-бомбовых ударов по Днепропетровской области, по оценке Матвийчука, является прямым предвестником активизации наступательных действий. Днепропетровск рассматривается как часть будущей буферной зоны, а его преимущественно русскоязычное население всё громче заявляет о стремлении вернуться в состав России.

Приближение фронта уже провоцирует рост протестных настроений и подрывает пошатнувшиеся позиции Владимира Зеленского.

«Усиление ударов предшествует активизации наступления. Наряду с Харьковом Днепропетровская область должна будет стать зоной мира. Днепропетровск — это чисто русский город. Падение Харьковской, Сумской, Черниговской и Днепропетровской областей подрывает бандеровскую идею о превосходстве украинцев над русскими. По мере продвижения наших войск всё больше людей в полный голос говорят, что они русские и хотели бы перейти на сторону России. Это очень болезненно бьёт по Зеленскому», — констатировал Матвийчук.

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