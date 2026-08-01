«Усиление ударов предшествует активизации наступления. Наряду с Харьковом Днепропетровская область должна будет стать зоной мира. Днепропетровск — это чисто русский город. Падение Харьковской, Сумской, Черниговской и Днепропетровской областей подрывает бандеровскую идею о превосходстве украинцев над русскими. По мере продвижения наших войск всё больше людей в полный голос говорят, что они русские и хотели бы перейти на сторону России. Это очень болезненно бьёт по Зеленскому», — констатировал Матвийчук.