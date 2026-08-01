Движение у мемориала воинам-интернационалистам в Красноярске ограничат

В День Воздушно-десантных войск России, 2 августа, в Красноярске у мемориала «Воинам-интернационалистам» пройдёт церемония возложения венков и цветов. Об этом сообщили в городской администрации.
Всвязи с этим с 08:00 до 11:30 будет временно перекрыто движение транспорта на участке от перекрёстка улиц Соревнования и Андрея Дубенского до улицы Шахтеров.
Водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать временные неудобства.
Ранее мы сообщали, что реверсивное движение на мосту 777 в Красноярске сохранится до 3 августа.