Двое российских космонавтов завершили работу в «Роскосмосе»: их поблагодарили за многолетний труд в ЦПК

Сведения об окончании работы космонавтов появились вечером 31 июля. При этом Олег Артемьев завершил карьеру неделей ранее, 24 июля. За время работы в «Роскосмосе» он получил звание Героя России, а также выполнил три космических полета и восемь выходов в открытый космос. Олег Артемьев стал 118-м космонавтом РФ. Его зачислили в отряд в мае 2003 года.