Двое российских космонавтов завершили работу в «Роскосмосе»: их поблагодарили за многолетний труд в ЦПК

В пятницу, 31 июля, стало известно, что Олег Артемьев и Сергей Корсаков завершили карьеру в отряде космонавтов «Роскосмоса». Сотрудники ЦПК поблагодарили их за многолетний труд. В Центре подготовки космонавтов также пожелали коллегам успехов в дальнейшей деятельности. Соответствующее послание опубликовали на сайте «Роскосмоса».
Сведения об окончании работы космонавтов появились вечером 31 июля. При этом Олег Артемьев завершил карьеру неделей ранее, 24 июля. За время работы в «Роскосмосе» он получил звание Героя России, а также выполнил три космических полета и восемь выходов в открытый космос. Олег Артемьев стал 118-м космонавтом РФ. Его зачислили в отряд в мае 2003 года.
«После ухода из ЦПК Олег Артемьев планирует сосредоточиться на личных и общественно-политических проектах: он является депутатом Московской городской Думы и президентом Ассоциации музеев космонавтики», — уведомили в «Роскосмосе».
Сергей Корсаков прекратил карьеру 31 июля. Он стал 127-м космонавтом Российской Федерации. Сергею Корсакову также присвоено звание Героя России. Он совершил полет в космос продолжительностью 195 суток. Вылет осуществлен в 2022 году.
«Руководство Центра, коллеги по отряду, сотрудники ЦПК благодарят Олега Артемьева и Сергея Корсакова за вклад в отечественную пилотируемую космонавтику и многолетний труд в Центре подготовки космонавтов», — говорится в сообщении.
Ранее экипаж Союза МС-28 произвел успешную посадку. В миссии приняли участие российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев. Они вернулись на землю в июле этого года. Экипаж находился на Международной космической станции с 27 ноября 2025 года. За это время Сергей Микаев и Сергей Кудь-Сверчков дважды выходили в открытый космос. Они поставили 42 научных эксперимента в рамках миссии.
На корабле Союз МС-28 находился также американский астронавт Кристофер Уильямс. Они все вместе успешно провели отстыковку борта от Международной космической станции 26 июля. Этим же днем экипаж приземлился в Казахстане. Посадка была назначена на точку в казахстанской степи. Там к прибытию экипажа заранее подготовились наземные поисково-спасательные службы.