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Адвокат предупредил, подписка на какие каналы в Telegram грозит наказанием

Основателя Telegram Павла Дурова обвинили в содействии терроризму и внесли в реестр террористов и экстремистов. Адвокат Алешкин рассказал aif.ru, от каких каналов в мессенджере стоит отписаться уже сейчас.

Источник: Аргументы и факты

Адвокат Андрей Алешкин в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, от подписок на какие каналы в Telegram сейчас стоит воздержаться в связи с обвинением в адрес основателя мессенджера Павла Дурова и внесением его в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Дурову ранее предъявили обвинение в содействии терроризму, поскольку администрация мессенджера не удаляет каналы и боты, используемые для координации терактов и диверсий в РФ. Позже его внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

«Например, в деле Дурова упоминался чат-бот “Дайвинчик/Leo”, который, по данным ФСБ, использовался для вовлечения россиян в диверсионно-террористическую деятельность. Этот бот был внесён в Единый реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора, но администрация Telegram не удалила его», — сказал Алешкин.

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко предупредил тех, кто сейчас ведет каналы в мессенджере, о возможных серьезных ограничениях.

* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

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