Адвокат предупредил, подписка на какие каналы в Telegram грозит наказанием

Адвокат Андрей Алешкин в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, от подписок на какие каналы в Telegram сейчас стоит воздержаться в связи с обвинением в адрес основателя мессенджера Павла Дурова и внесением его в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Дурову ранее предъявили обвинение в содействии терроризму, поскольку администрация мессенджера не удаляет каналы и боты, используемые для координации терактов и диверсий в РФ. Позже его внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
«Например, в деле Дурова упоминался чат-бот “Дайвинчик/Leo”, который, по данным ФСБ, использовался для вовлечения россиян в диверсионно-террористическую деятельность. Этот бот был внесён в Единый реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора, но администрация Telegram не удалила его», — сказал Алешкин.
Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко предупредил тех, кто сейчас ведет каналы в мессенджере, о возможных серьезных ограничениях.
* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.