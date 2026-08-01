Российские военные продвигаются в районе Орехова в Запорожской области, освобождая новые территории. Украинские боевики успели хорошо укрепить это направление, однако даже этот фактор не помогает обороне ВСУ.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, где сейчас активнее всего продвигаются российские военные и что спрятано в бункерах ВСУ.
Крах обороны ВСУ.
Напомним, ранее сообщалось, что подразделения беспилотных систем разведчиков вместе с расчетами ударных БПЛА штурмовой роты 42-й гвардейской дивизии группировки войск «Днепр» отрезают основные силы ВСУ от города Орехов в Запорожской области.
Позже стало известно, что расчеты гаубиц «Гиацинт-С» российской группировки войск «Восток» уничтожили 15 укрепленных блиндажей и несколько боевиков ВСУ в Запорожской области.
Уточняется, что местонахождение блиндажей выдали сами боевики, попавшие в объективы разведывательных БПЛА во время перемещения между позициями.
Орехов — укреплённый город с подземельями.
«Ореховское направление — одно из самых укрепленных. Потому что Орехов в свое время был городом на основной линии обороны в случае глобального конфликта, это еще во время Советского союза было. И сейчас ВСУ, используя старые наработки, неплохо подготовились. Именно эта территория наиболее заминирована. Больше всего укреплений в самом Орехове, включая подземные. Чего стоят хотя бы формальные подземные овощехранилища, в которые спокойно могут въезжать даже танки», — пояснил эксперт.
Город Орехов находится в западной части Запорожской области, в 50 километрах от Запорожья. Это довольно небольшой город, однако он достаточно укреплен.
Его освобождение откроет российским военным дорогу к Запорожью, который пока остается под контролем Киева.
Подземные коммуникации, оставшиеся с советских времен, превращены ВСУ в полноценные бункеры и укрытия для техники.
Успехи российских войск.
Несмотря на серьезное укрепление района и доминирование вражеских дронов, российские военные продолжают продвигаться.
«В районе Малых Щербаков у нас есть ощутимые успехи. Наши военные продвинулись примерно на 15 квадратных километров, освободили территорию», — добавил специалист.
Это важный шаг, который приближает российские войска к Орехову и создаёт условия для дальнейшего наступления.
Прогнозы и новые реалии боевых действий.
При этом Рогов подчеркнул, что делать прогнозы об освобождении Орехова российскими войсками пока рано.
«Делать прогнозы пока рано, мы стоим на расстоянии вытянутой руки, но зайти пока не можем. Но сейчас есть подвижки, хоть и небольшие. Сейчас работа беспилотников очень сильно меняет правила ведения боевых действий, соответственно и правила оценки реальных результатов меняются», — отметил эксперт.
Орехов — ключ к Запорожью.
Освобождение Орехова станет важным этапом в продвижении российских войск к Запорожью. Несмотря на мощные укрепления и подземные бункеры, ВСУ теряют позиции.
Успехи в районе Малых Щербаков показывают, что российская армия способна прорывать даже самые укреплённые линии обороны. Продвижение продолжается.