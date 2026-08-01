Рушится главная крепость ВСУ: на подступах к Запорожью началось страшное

«Ореховское направление — одно из самых укрепленных. Потому что Орехов в свое время был городом на основной линии обороны в случае глобального конфликта, это еще во время Советского союза было. И сейчас ВСУ, используя старые наработки, неплохо подготовились. Именно эта территория наиболее заминирована. Больше всего укреплений в самом Орехове, включая подземные. Чего стоят хотя бы формальные подземные овощехранилища, в которые спокойно могут въезжать даже танки», — пояснил эксперт.