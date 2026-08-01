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Перекрытия в Москве с 1 на 2 августа затронут Садовое кольцо. Карта

Садовое кольцо в Москве перекроют с 15:00 1 августа до 01:00 2 августа из-за проведения велогонки и велофестиваля. Где еще будет ограничено движение — в инфографике РБК.

Источник: РБК

Как сообщили в дептрансе Москвы, 1 августа и в ночь на 2 августа в связи с проведением велогонки «Вечернее Садовое кольцо» и второго ночного велофестиваля в столице будут закрыты для движения транспорта:

с 0:01 до 23:59 1 августа:

проезд Девичьего Поля — от Зубовской улицы до улицы Плющихи;

с 15:00 1 августа до 1:00 2 августа:

Садовое кольцо. В часы проведения мероприятий проезд к некоторым объектам на Садовом кольце будет временно перекрыт;

Зубовская улица — от проезда Девичьего Поля до Садового кольца;

с 17:00 1 августа до завершения ночного велофестиваля:

Большая Пироговская улица — от улицы Еланского до Зубовской улицы.

Кроме того, движение транспорта будет ограничено по одной полосе в каждом направлении на следующих участках улиц:

с 0:01 до 17:00 1 августа:

Зубовская улица — от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы;

Большая Пироговская улица — от улицы Еланского до Зубовской улицы;

с 0:01 до 5:00 2 августа:

проезд Девичьего Поля — от Зубовской улицы до улицы Плющихи.

Парковаться на этих участках во время перекрытий запрещено.

Программа велогонки «Вечернее Садовое кольцо» 1 августа начинается с открытия стартового городка на проезде Девичьего Поля в 13:00, финиш запланирован на 19:00, церемония награждения — в 20:00. В рамках второго ночного велофестиваля 1 августа старты велоколонн предусмотрены в нескольких временных слотах — 21:00, 22:00 и 23:00.