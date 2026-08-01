Перекрытия в Москве с 1 на 2 августа затронут Садовое кольцо. Карта

Как сообщили в дептрансе Москвы, 1 августа и в ночь на 2 августа в связи с проведением велогонки «Вечернее Садовое кольцо» и второго ночного велофестиваля в столице будут закрыты для движения транспорта:
с 0:01 до 23:59 1 августа:
проезд Девичьего Поля — от Зубовской улицы до улицы Плющихи;
с 15:00 1 августа до 1:00 2 августа:
Садовое кольцо. В часы проведения мероприятий проезд к некоторым объектам на Садовом кольце будет временно перекрыт;
Зубовская улица — от проезда Девичьего Поля до Садового кольца;
с 17:00 1 августа до завершения ночного велофестиваля:
Большая Пироговская улица — от улицы Еланского до Зубовской улицы.
Кроме того, движение транспорта будет ограничено по одной полосе в каждом направлении на следующих участках улиц:
с 0:01 до 17:00 1 августа:
Зубовская улица — от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы;
Большая Пироговская улица — от улицы Еланского до Зубовской улицы;
с 0:01 до 5:00 2 августа:
проезд Девичьего Поля — от Зубовской улицы до улицы Плющихи.
Парковаться на этих участках во время перекрытий запрещено.
Программа велогонки «Вечернее Садовое кольцо» 1 августа начинается с открытия стартового городка на проезде Девичьего Поля в 13:00, финиш запланирован на 19:00, церемония награждения — в 20:00. В рамках второго ночного велофестиваля 1 августа старты велоколонн предусмотрены в нескольких временных слотах — 21:00, 22:00 и 23:00.