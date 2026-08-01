В Хабаровском крае «Молочная кухня» пришла ещё в два округа

В Бикинском и Вяземском округах Хабаровского края заработал проект «Молочная кухня», который позволяет будущим мамам компенсировать расходы на молочные продукты местных производителей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Участницы проекта могут ежемесячно покупать молоко, творог, сметану, кефир, питьевой йогурт и варенец в магазинах-участниках, а затем получать компенсацию. Максимальная сумма составляет 3500 рублей в месяц.
При этом теперь воспользоваться поддержкой может любая беременная женщина в Хабаровском крае независимо от дохода семьи. Для участия необходимо после постановки на учёт по беременности обратиться в центр социальной поддержки.
Деньги перечисляют на банковскую карту в следующем месяце после покупки. Учитывать расходы вручную не нужно — информация о приобретённых продуктах фиксируется автоматически.
В программе участвуют местные производители молочной продукции «Благодатное», «Родимая сторонка», «Хорская буренка» и «Лазовское». Компенсацию можно получать до рождения ребёнка.
Проект «Молочная кухня» запустили в Хабаровске 1 декабря 2025 года. Сейчас он также работает в Комсомольске-на-Амуре, Советской Гавани, Амурске, Ванино, Солнечном округе, Хабаровском, Комсомольском и имени Лазо районах.
По данным краевого минсоцзащиты, участницами проекта уже стали более 1200 будущих мам — около 30% беременных женщин региона. До конца 2026 года программу планируют распространить на весь Хабаровский край.