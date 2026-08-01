Не только отит: Чем ушам грозит купание в цветущих августовских водоёмах

Для профилактики врач советует после каждого купания тщательно просушивать уши, наклоняя голову в разные стороны и аккуратно промокая наружное ухо полотенцем. Не следует использовать ватные палочки и тем более острые предметы — они могут травмировать кожу или барабанную перепонку. При необходимости можно применять специальные подсушивающие капли для ушей, а людям с заболеваниями органов слуха — использовать купальные беруши или специальные наушники.