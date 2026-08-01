Российский оператор БПЛА ликвидировал робототехнический комплекс ВСУ

Российский военнослужащий ликвидировал робототехнический комплекс Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар нанёс оператор FPV-дрона российской группировки войск «Север». НРТК противника двигался в «антидроновом коридоре из сетей».
«Операторами беспилотных систем 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск “Север” в ходе разведывательно-поисковых мероприятий в зоне проведения СВО в Сумской области обнаружен и ликвидирован наземный робототехнический комплекс (НРТК) ВСУ», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что робототехнический комплекс был обнаружен на грунтовой дороге.
«Ликвидация цели подтверждена средствами объективного контроля», — заявили в ведомстве.
Напомним, по данным Минобороны РФ, российские военные ликвидировали штурмовые группы Вооружённых сил Украины ещё на этапе сосредоточения в Запорожской области.