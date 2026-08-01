Жителям Хабаровского края стал доступен новейший лазер для лечения зрения

В хабаровском филиале МНТК «Микрохирургия глаза» ставят на поток ещё более щадящий и точный метод лечения органов зрения. В клинику поступил современный специальный лазер, который делает операцию по удалению катаракты максимально безопасной и комфортной для пациента. Аппарат выполняет самые тонкие и важные этапы операции: разделяет помутневший хрусталик на мелкие фрагменты, создаёт ровное отверстие в оболочке хрусталика, формирует доступы для хирургических инструментов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Все эти манипуляции выполняются одним аппаратом с высочайшей точностью — до микрона», — говорится в сообщении.
Как объясняет врач-офтальмолог отделения хирургии катаракты № 1 Денис Иванов, по сути, лазер создаёт идеальные условия для следующих этапов лечения. Раньше такие манипуляции выполнялись вручную, теперь ключевые этапы автоматизированы: система сама рассчитывает параметры и выполняет разрезы нужной формы и глубины.
Заведующий отделением хирургии катаракты № 2, кандидат медицинских наук Ярослав Белоноженко добавил, что данный лазер позволяет снизить послеоперационные риски за счёт автоматизации важнейших этапов операции. Благодаря таким высокоточным аппаратам, например, не требуется наложение швов. Это не только улучшает внешний результат, но и снижает вероятность осложнений, а также заметно сокращает срок реабилитации. Для пациента это означает, что вернуться к обычной жизни можно гораздо быстрее.
Хабаровский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» уже несколько лет подряд остаётся одним из лидеров по количеству операций при катаракте — и в масштабах Дальневосточного федерального округа, и среди всех филиалов системы МНТК. Только за последние полгода здесь выполнили около 6,5 тысяч операций и имплантировали свыше 6,8 тысяч интраокулярных линз. При этом современные технологии доступны жителям края и по полису ОМС бесплатно.