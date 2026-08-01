Жителям Хабаровского края стал доступен новейший лазер для лечения зрения

Хабаровский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» уже несколько лет подряд остаётся одним из лидеров по количеству операций при катаракте — и в масштабах Дальневосточного федерального округа, и среди всех филиалов системы МНТК. Только за последние полгода здесь выполнили около 6,5 тысяч операций и имплантировали свыше 6,8 тысяч интраокулярных линз. При этом современные технологии доступны жителям края и по полису ОМС бесплатно.