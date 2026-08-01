1 августа вход для детей в Пермский зоопарк будет бесплатным

В субботу, 1 августа, Пермский зоопарк отмечает 93-й день рождения. В честь этого события вход в зоопарк для детей до 13 лет (включительно) будет бесплатным. И в течение всего дня можно будет не только любоваться животными, но и принять участие в мастер-классах и конкурсах.