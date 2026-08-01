Круглогодичная дорога к Чегдомыну продолжает свою реконструкцию

Как подчеркнули в минтрансе края, трасса — единственная круглогодичная автодорога, связывающая 17 населённых пунктов с крупными центрами региона. Её реконструкция позволяет жителям свободно добираться до социальных объектов и поддерживать постоянную связь с регионом. Ранее участок использовался преимущественно как автозимник; планомерная отсыпка дорожного полотна ведётся краевым минтрансом несколько лет: в 2025 году ввели участок с 191 по 200 км, в 2026 м — с 165 по 174 км.