«Я под прицелом МУС?»: Трамп не исключил преследования со стороны суда

Трамп уточнил, что в настоящий момент ему неизвестно о наличии каких-либо процедур в отношении него. Однако, по его словам, полностью исключать такой сценарий нельзя. Президент также отметил, что Рубио в своей позиции защищает не только интересы Вашингтона, но и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.