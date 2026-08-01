В Красноярске в эти выходные ожидается сильная жара

С 1 по 3 августа в центральных районах Красноярского края, в том числе в Красноярске, местами ожидается сильная жара — до +35 градусов и выше. Об этом предупреждают со ссылкой на данные Среднесибирского УГМС. По прогнозу Гидрометцентра России, в самом Красноярске 1 августа днем ожидается до +28 градусов. Погода будет облачной, прогнозируется дождь. Вероятность осадков днем — около 77%. Ночью температура составит около +16 градусов, также возможен дождь. В воскресенье, 2 августа, в Красноярске сохранится теплая погода: днем до +28 градусов, ночью около +16. По данным Гидрометцентра, ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ напоминают, что в жару лучше носить светлую воздухопроницаемую одежду из хлопка и головной убор. Физические нагрузки стоит ограничить, чаще находиться в тени и пить больше воды без газа. Жителям рекомендуют отказаться от алкоголя и не отдыхать в необорудованных местах, где купание запрещено. Особое внимание нужно уделять детям у водоемов: их нельзя отпускать купаться одних и оставлять без присмотра. При признаках теплового поражения необходимо перейти в тень или на ветер, охладить тело, принять душ и медленно выпить воды. Читайте также: В Красноярске пройдет «Добрый автопробег» Три школьника из Красноярского края победили в детской номинации конкурса «Моя страна — моя Россия» В Красноярском крае инвесторам упростили получение земли под туристические проекты.