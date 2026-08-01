Пыточные ящики, эликсир правды: раскрыты страшные факты об агонии ВСУ

В украинских вооруженных формированиях больше десяти лет существует устойчивая и бесчеловечная система наказаний. Недавно силовики выяснили, что командир 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олег Ширяев пытал и избивал до полусмерти привязанных к дереву подчинённых, а в его полку действуют настоящие заградотряды.
Однако корни этой жестокости уходят в самое начало конфликта в Донбассе. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивном комментарии aif.ru подчеркнул, что боевики ВСУ применяют пытки с так называемыми «деревьями правды» с 2014 года.
«Подобного рода пытки появились в 2014 году на территории Донбасса, когда нацисты с западной Украины специально приезжали, чтобы пытать и мучить ополченцев. Медицинских средств для пыток у них не было, они использовали подручные средства, пытали тем, чем могли», — заявил Иванников.
Арсенал дикарей: колючая проволока, скотч и ямы.
На первых порах, по словам эксперта, у карателей отсутствовали специальные медикаменты и сложные технические приспособления для издевательств. Жажда мучить компенсировалась изощренной бытовой жестокостью. В ход шло всё, что можно было найти под рукой, чтобы не тратить средства.
«Средств для пыток, медицинских средств для пыток у них не было, и поэтому они использовали подручные средства — то, что могли найти в обиходе. Это прежде всего колючая проволока, которой связывали ополченцев», — рассказал Иванников.
Помимо связывания колючей проволокой, практиковались имитации казни через утопление, ограничение зрения и помещение в невыносимые условия замкнутого пространства.
«Это пытки водой, когда пытались топить в водоёмах, в различных ёмкостях. Это помещение в различные ямы, закрытые сооружения, железные ящики, коробки. Надевание кандалов, наручников, различных пакетов и мешков на голову — пытались лишать зрения. А также привязывали к деревьям — это была распространённая практика. При этом использовали липкие ленты типа скотча — пользовались всем тем, что можно было найти в обиходе человека, и не тратить денежные средства», — отметил эксперт.
Химический туман: Европа снабжает ВСУ «эликсирами правды».
Западные кураторы, по словам Иванникова, подтянули не только тяжелое вооружение, но и специальную фармакологию для «результативных допросов».
«Сейчас пытки пленных вышли на иной уровень. Страны Евросоюза поставляют специальные медикаменты, которые используют при допросах, особенно при первоначальных допросах. Делаются инъекции своеобразного эликсира правды, он затуманивает разум, в таком состоянии человек может раскрыть многие тайны», — подчеркнул он.
Звериный оскал против своих: заградотряды без жалости.
По словам Иванникова, командиры не видят разницы между военнопленными и собственными провинившимися солдатами. Тех, кого ловят заградотряды или кто нарушает устав, ждут одинаковые пытки.
«Применяют ли они подобные практики по отношению к своим же сослуживцам, которые провинились? Да, также применяют. Это распространённые практики для того, чтобы не тратиться на сложные медицинские технические решения. К своим военнослужащим-нарушителям устава и дисциплины боевики ВСУ применяют такие же изуверские методы», — констатировал Иванников.
Из-за колоссального стресса и хронических болезней жертвы таких командиров часто не выдерживают и умирают прямо в процессе истязаний.
Пепел в подвалах: ВСУ заметают следы огнем.
Чтобы не возбуждать уголовные дела и не портить отчетность, тела замученных боевиков попросту уничтожают.
«Боевики ВСУ применяют к провинившимся сослуживцам изуверские методы, которые зачастую лишают жертв жизни. У многих украинских военных есть хронические заболевания сердца и внутренних органов, которые при определенном стрессе и воздействии пыток обостряются. Боевики не выдерживают и погибают», — пояснил эксперт.
Далее в ход идет тяжелая техника и огонь, а погибшие навсегда исчезают из документов как дезертиры.
«Боевиков потом записывают как дезертиров, забрасывают в воронки, подвалы и потом сжигают, чтобы скрыть следы пыток», — заключил Иванников.