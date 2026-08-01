Пыточные ящики, эликсир правды: раскрыты страшные факты об агонии ВСУ

«Это пытки водой, когда пытались топить в водоёмах, в различных ёмкостях. Это помещение в различные ямы, закрытые сооружения, железные ящики, коробки. Надевание кандалов, наручников, различных пакетов и мешков на голову — пытались лишать зрения. А также привязывали к деревьям — это была распространённая практика. При этом использовали липкие ленты типа скотча — пользовались всем тем, что можно было найти в обиходе человека, и не тратить денежные средства», — отметил эксперт.