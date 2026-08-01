ФНПР назвала острым вопрос формирования пенсии самозанятыми

«На сегодняшний день лишь около 516 тыс. человек из более чем 16,2 млн зарегистрированных самозанятых добровольно участвуют в системе обязательного пенсионного страхования. При этом в 2025 году отчисления же сделали лишь 52,8 тыс. человек, или 0,3% от общего числа самозанятых. Это, конечно, небольшие цифры, и вопрос формирования личной пенсии сегодня стоит, с нашей точки зрения, очень-очень остро», — сказал Черногаев.