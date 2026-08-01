ФНПР назвала острым вопрос формирования пенсии самозанятыми

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Лишь 0,3% от общего числа самозанятых формируют свою пенсию, проблема стоит остро. Об этом сообщил ТАСС председатель ФНПР Сергей Черногаев.
«На сегодняшний день лишь около 516 тыс. человек из более чем 16,2 млн зарегистрированных самозанятых добровольно участвуют в системе обязательного пенсионного страхования. При этом в 2025 году отчисления же сделали лишь 52,8 тыс. человек, или 0,3% от общего числа самозанятых. Это, конечно, небольшие цифры, и вопрос формирования личной пенсии сегодня стоит, с нашей точки зрения, очень-очень остро», — сказал Черногаев.
Он отметил, что граждане, не формирующие свою страховую пенсию, могут рассчитывать только на социальную, которая назначается на пять лет позже страховой и размер которой значительно ниже.
Глава ФНПР также добавил, что профсоюзы выступают против того, чтобы традиционные трудовые отношения подменялись режимом самозанятости.