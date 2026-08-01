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Более 900 населенных пунктов исчезло в Новосибирской области

За последние десятилетия на карте Новосибирской области исчезло огромное количество деревень и поселков. По данным региональных архивов и статистики, с 1950-х годов из учетных данных было исключено более 900 населенных пунктов в связи с выездом населения.

Источник: Сиб.фм

Масштаб утрат наглядно демонстрирует динамика переписей. Если в 2002 году в регионе числилось 1566 населенных пунктов, из которых 43 были полностью опустевшими, то к 2010 году их общее число сократилось до 1534, а количество «мертвых» деревень выросло до 57. В период с 2007 по 2018 год в 15 районах области прекратили свое существование еще 35 населенных пунктов.

Процесс продолжается и в наши дни. Так, только за последние два года были официально упразднены:

В 2025 году: деревня Рыбкинск в Болотнинском районе.

В 2026 году: деревня Новоселье в Болотнинском районе, а также железнодорожный разъезд Новоосиновский и станция Тараданово в Сузунском районе.

Среди основных причин исчезновения населенных пунктов — отсутствие жителей на протяжении многих лет, отсутствие социальной инфраструктуры, а также включение территорий в состав более крупных городов, как это произошло с поселком Новопокровка, вошедшим в состав Барабинска.

Процедура упразднения регламентируется областным законом. Специальная комиссия составляет акт, подтверждающий факт отсутствия жителей, после чего принимается отдельный региональный закон.