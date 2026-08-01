В России стартует эксперимент с получением льгот по карте «Мир»

Все имеющиеся льготы будут автоматически запрошены из госсистем, и на их основе в НСПК будет передана информация о том, какими льготами можно пользоваться, рассказал Потанин. Он подчеркнул, что данные гражданина, включая льготные статусы, остаются на портале, а НСПК работает только с номером карты и механиками льгот.