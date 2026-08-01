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В России стартует эксперимент с получением льгот по карте «Мир»

РИА Новости: в России стартует эксперимент с получением льгот по карте «Мир».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Эксперимент по получению льгот с помощью карты «Мир» стартует в трех регионах России с 1 августа: после прикрепления карты к личному кабинету на «Госуслугах» льготные категории граждан будут автоматически получать положенные им скидки при оплате проезда в общественном транспорте, покупках в аптеках и супермаркетах, рассказал РИА Новости замглавы национальной системы платежных карт (НСПК) Павел Потанин.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко в понедельник сообщил, что единый сервис получения льгот с помощью карты «Мир» запустят на «Госуслугах» в трех пилотных регионах — Ростовской и Тюменской областях и в Башкирии. Сервис доступен многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам и студентам, а в числе льгот — скидки на проезд в городском и пригородном транспорте, при посещении учреждений культуры, покупках в аптеках и магазинах.

«Чтобы получить льготу, человеку будет достаточно приложить карту к терминалу: сначала система подтвердит право на получение льготы, потом будет применена скидка, в том числе 100%», — сказал Потанин, добавив, что для участия в проекте нужно привязать имеющуюся карту «Мир» к профилю на «Госуслугах».

Все имеющиеся льготы будут автоматически запрошены из госсистем, и на их основе в НСПК будет передана информация о том, какими льготами можно пользоваться, рассказал Потанин. Он подчеркнул, что данные гражданина, включая льготные статусы, остаются на портале, а НСПК работает только с номером карты и механиками льгот.

Также, по его словам, в ближайшее время к проекту будут присоединяться представители бизнеса — аптеки, продуктовые и непродовольственные магазины и другие участники.

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