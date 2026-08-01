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Миколог Дьяков назвал грибы, которыми травятся чаще всего

Миколог Дьяков сказал, какими грибами чаще всего травятся и что становится причиной трагедии. Подробности в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Абсолютным лидером по количеству отравлений и летальных исходов в России остаётся бледная поганка, а также её ближайшие родственники. В эксклюзивном комментарии aif.ru миколог Максим Дьяков уточнил, что причиной трагедий становится внешнее сходство смертельно ядовитых грибов со съедобными.

«Абсолютный лидер по отравлениям — это, конечно, бледная поганка и близкие ей виды. Это мухоморы, окрашенные в зелёные и белые тона. Именно они лидируют по летальности, — заявил эксперт. — Белые формы поганки часто путают с шампиньонами, а зеленоватую бледную поганку — с зелёными сыроежками».

Помимо классической угрозы, в столичном регионе всё чаще фиксируются случаи отравления галериной окаймленной. Этот смертельно опасный гриб внешне практически неотличим от безобидного летнего опёнка.

«Последние несколько лет в Московском регионе ежегодно происходит несколько летальных исходов от отравления галериной окаймленной, которую принимают за летний опёнок», — предупредил Дьяков.

На уточняющий вопрос, легко ли спутать эти грибы, специалист ответил: «Для меня, как для миколога, перепутать сложно, но обычные грибники путают».

Ранее биолог, доцент кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько объяснила, что за грибами лучше идти не сразу после дождя, а примерно через трое суток после начала влажной и теплой погоды. Мнение о том, что грибы массово появляются уже на следующее утро после летнего ливня, является распространенным заблуждением.