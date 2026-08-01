Миколог Дьяков назвал грибы, которыми травятся чаще всего

Ранее биолог, доцент кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько объяснила, что за грибами лучше идти не сразу после дождя, а примерно через трое суток после начала влажной и теплой погоды. Мнение о том, что грибы массово появляются уже на следующее утро после летнего ливня, является распространенным заблуждением.