Миколог Дьяков назвал грибы, которыми травятся чаще всего

Абсолютным лидером по количеству отравлений и летальных исходов в России остаётся бледная поганка, а также её ближайшие родственники. В эксклюзивном комментарии aif.ru миколог Максим Дьяков уточнил, что причиной трагедий становится внешнее сходство смертельно ядовитых грибов со съедобными.
«Абсолютный лидер по отравлениям — это, конечно, бледная поганка и близкие ей виды. Это мухоморы, окрашенные в зелёные и белые тона. Именно они лидируют по летальности, — заявил эксперт. — Белые формы поганки часто путают с шампиньонами, а зеленоватую бледную поганку — с зелёными сыроежками».
Помимо классической угрозы, в столичном регионе всё чаще фиксируются случаи отравления галериной окаймленной. Этот смертельно опасный гриб внешне практически неотличим от безобидного летнего опёнка.
«Последние несколько лет в Московском регионе ежегодно происходит несколько летальных исходов от отравления галериной окаймленной, которую принимают за летний опёнок», — предупредил Дьяков.
На уточняющий вопрос, легко ли спутать эти грибы, специалист ответил: «Для меня, как для миколога, перепутать сложно, но обычные грибники путают».
Ранее биолог, доцент кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько объяснила, что за грибами лучше идти не сразу после дождя, а примерно через трое суток после начала влажной и теплой погоды. Мнение о том, что грибы массово появляются уже на следующее утро после летнего ливня, является распространенным заблуждением.