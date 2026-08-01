Брат Хабиба нанёс американцу первое поражение в карьере в бою за пояс

В ночь на 1 августа в Нью-Йорке прошел турнир PFL, главным событием которого стал титульный бой в легком весе. Российский боец Усман Нурмагомедов защитил чемпионский пояс, одержав победу над небитым ранее американцем Арчи Колганом.
Поединок завершился во втором раунде — россиянин отправил соперника в технический нокаут. Для 31-летнего Колгана это поражение стало первым в профессиональной карьере, до этого он одержал 13 побед подряд.
Сам Нурмагомедов, которому 28 лет, сохранил безупречную статистику в ММА, одержав 22-ю победу (один бой был признан несостоявшимся из-за дисквалификации за допинг). Усман является троюродным братом бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
Титул PFL он завоевал еще в 2022 году, будучи чемпионом Bellator, и с тех пор успешно защищает пояс. В феврале 2026 года он одолел англичанина Алфи Дэвиса, а теперь добавил в послужной список победу над американцем.
Ранее мы писали: Хабиб показал, как Махачев готовится к титульному бою с Гарри.
Читайте также: Американский президент назвал слухи о сделке с Инфантино ложью.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.