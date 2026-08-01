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Брат Хабиба нанёс американцу первое поражение в карьере в бою за пояс

В ночь на 1 августа в Нью-Йорке прошел турнир PFL, главным событием которого стал титульный бой в легком весе.

В ночь на 1 августа в Нью-Йорке прошел турнир PFL, главным событием которого стал титульный бой в легком весе. Российский боец Усман Нурмагомедов защитил чемпионский пояс, одержав победу над небитым ранее американцем Арчи Колганом.

Поединок завершился во втором раунде — россиянин отправил соперника в технический нокаут. Для 31-летнего Колгана это поражение стало первым в профессиональной карьере, до этого он одержал 13 побед подряд.

Сам Нурмагомедов, которому 28 лет, сохранил безупречную статистику в ММА, одержав 22-ю победу (один бой был признан несостоявшимся из-за дисквалификации за допинг). Усман является троюродным братом бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Титул PFL он завоевал еще в 2022 году, будучи чемпионом Bellator, и с тех пор успешно защищает пояс. В феврале 2026 года он одолел англичанина Алфи Дэвиса, а теперь добавил в послужной список победу над американцем.

Ранее мы писали: Хабиб показал, как Махачев готовится к титульному бою с Гарри.

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